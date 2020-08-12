Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 11 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Наибольшее количество заболевших - в Нижнем Новгороде и Дзержинске.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В 31 муниципалитете Нижегородской области за минувшие сутки не выявлены новые случаи заражения коронавирусом. По информации пресс-службы областного правительства, почти 22 тысячи жителей региона, перенесших коронавирус, уже здоровы.
По данным на 12 августа, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 25 252 человека. В областном центре проживает менее половины заболевших - 12 350 человек проживают в Нижнем Новгороде, остальные заразившиеся живут в районах - 12 902. Как и следовало ожидать, наибольшее количество заболевших зарегистрировано во втором по величине городе области – Дзержинске. В городе химиков коронавирус подтвержден у 2 162 жителей. На втором месте – Павловский район с его 1324 заболевшими. От 500 до 1000 зараженных зарегистрировано на Бору (928 человек), в Богородском (679), Кстовском (641), Семеновском (531) и Кулебакском (503) районах.
Напомним, в последние несколько дней количество заболевших за сутки вновь начало увеличиваться. Нижегородская область даже вернулась в первую десятку регионов России с наиболее высоким показателем заболеваемости за сутки. Сейчас область занимает 7 место в этом печальном рейтинге.
Только цифры
1. Ардатовский район – 144
2. г.о.г. Арзамас – 266
3. Арзамасский – 105
4. Балахнинский – 309
5. Богородский – 679
6. Большеболдинский – 80
7. Большемурашкинский – 22
8. г.о.г. Бор – 928
9. Бутурлинский – 35
10. Вадский – 25
11. Варнавинский район – 55
12. Вачский – 152
13. Ветлужский – 28
14. Вознесенский – 82
15. Володарский – 415
16. Воротынский – 38
17. Воскресенский – 130
18. Выксунский – 179
19. Гагинский – 78
20. Городецкий – 355
21. Д.Константиновский – 74
22. Дзержинск – 2 162
23. Дивеевский – 426
24. Княгининский - 73
25. Ковернинский – 83
26. Краснобаковский – 38
27. Краснооктябрьский – 211
28. Кстовский – 641
29. Кулебакский – 503
30. Лукояновский – 94
31. Лысковский – 244
32. Навашинский – 253
33. Павловский – 1324
34. Первомайский – 19
35. Перевозский – 34
36. Пильнинский – 186
37. Починковский – 209
38. Семеновский – 531
39. Сергачский – 317
40. Сеченовский – 91
41. Сокольский – 27
42. Сосновский – 256
43. Спасский – 50
44. Тонкинский – 43
45. Тоншаевский – 114
46. Уренский – 76
47. Чкаловский – 49
48. Шарангский – 44
49. Шатковский – 300
50. Шахунский – 282
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