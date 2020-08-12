Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 11 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Наибольшее количество заболевших - в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 31 муниципалитете Нижегородской области за минувшие сутки не выявлены новые случаи заражения коронавирусом. По информации пресс-службы областного правительства, почти 22 тысячи жителей региона, перенесших коронавирус, уже здоровы.

По данным на 12 августа, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 25 252 человека. В областном центре проживает менее половины заболевших - 12 350 человек проживают в Нижнем Новгороде, остальные заразившиеся живут в районах - 12 902. Как и следовало ожидать, наибольшее количество заболевших зарегистрировано во втором по величине городе области – Дзержинске. В городе химиков коронавирус подтвержден у 2 162 жителей. На втором месте – Павловский район с его 1324 заболевшими. От 500 до 1000 зараженных зарегистрировано на Бору (928 человек), в Богородском (679), Кстовском (641), Семеновском (531) и Кулебакском (503) районах.

Напомним, в последние несколько дней количество заболевших за сутки вновь начало увеличиваться. Нижегородская область даже вернулась в первую десятку регионов России с наиболее высоким показателем заболеваемости за сутки. Сейчас область занимает 7 место в этом печальном рейтинге.

Только цифры

1. Ардатовский район – 144

2. г.о.г. Арзамас – 266

3. Арзамасский – 105

4. Балахнинский – 309

5. Богородский – 679

6. Большеболдинский – 80

7. Большемурашкинский – 22

8. г.о.г. Бор – 928

9. Бутурлинский – 35

10. Вадский – 25

11. Варнавинский район – 55

12. Вачский – 152

13. Ветлужский – 28

14. Вознесенский – 82

15. Володарский – 415

16. Воротынский – 38

17. Воскресенский – 130

18. Выксунский – 179

19. Гагинский – 78

20. Городецкий – 355

21. Д.Константиновский – 74

22. Дзержинск – 2 162

23. Дивеевский – 426

24. Княгининский - 73

25. Ковернинский – 83

26. Краснобаковский – 38

27. Краснооктябрьский – 211

28. Кстовский – 641

29. Кулебакский – 503

30. Лукояновский – 94

31. Лысковский – 244

32. Навашинский – 253

33. Павловский – 1324

34. Первомайский – 19

35. Перевозский – 34

36. Пильнинский – 186

37. Починковский – 209

38. Семеновский – 531

39. Сергачский – 317

40. Сеченовский – 91

41. Сокольский – 27

42. Сосновский – 256

43. Спасский – 50

44. Тонкинский – 43

45. Тоншаевский – 114

46. Уренский – 76

47. Чкаловский – 49

48. Шарангский – 44

49. Шатковский – 300

50. Шахунский – 282

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