Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 12 августа 2020 года: количество заболевших за сутки вновь начинает расти

Нижегородская область вернулась в десятку регионов России, в которых фиксируется наибольшее число заболеваний за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 01.00 12 августа 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области превысило 25 тысяч человек и составляет 25 128 человек. 157 нижегородцев выздоровели за минувшие сутки, четверо, к сожалению, не смогли преодолеть болезнь. Таким образом, количество смертей увеличилось до 414, а количество выздоровевших – до 21759 человек.

За сутки коронавирус унес жизни еще четверых нижегородцев. Яндекс

За минувшие сутки на территории региона было выявлено 119 новых случаев заражения. Таким образом, уровень заболеваемости коронавирусом, который несколько дней планомерно снижался и почти был готов преодолеть отметку «менее ста человек за сутки», вновь начал расти. Нижегородская область опять вернулась в десятку регионов страны, где за сутки фиксируется наибольшее количество заболевших. По данным на 12 августа регион занял восьмое место, пропустив вперед Москву, Свердловскую область, Санкт-Петербург (эти регионы заняли первые три строчки рейтинга) и еще несколько областей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.