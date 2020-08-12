Блоггер подарил многодетной семье из Дзержинска иномарку

Ильдар передал ключи счастливому отцу семейства. ФОТО: соцсети

Российский автоблогер Ильдар Сибгатуллин заехал в Дзержинск. По дорогое он протестировал иномарку, которую затем подарил городской многодетной семье.

У Хрущевых пятеро детей. До визита известного блогера у семьи была старенькая «девятка». Теперь Илья с женой Еленой будут передвигаться на иномарке - «Mitsubishi Space Star». «О таком подарке они могли только мечтать. Отныне их мечта стала реальностью», - восторженно реагируют пользователи в соцсетях.

Справка «КП»

У автоблоггера Ильдара Сибгатуллина есть свой YouTube канал, и на нём более 3 миллионов подписчиков. Ранее он уже дарил машины инвалиду из Смоленска, автопутешественникам из Барнаула, семье из Калуги, попавшей в трудную жизненную ситуацию. В свободное от благотворительности время он является руководителем компании по подбору автомобилей с пробегом.

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