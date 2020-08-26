КиноЛогика – ответ подскажет Wink!

Фото:ПАО "Ростелеком"

Участвуй в викторине «КиноЛогика», посвященной Дню российского кино, быстрее всех отгадывай названия отечественных фильмов и получай призы от «Ростелекома»!

В течение пяти дней, с 27 по 31 августа, правильно отвечай на вопросы, пользуясь подсказками, и зарабатывай баллы. Не знаешь ответ? Ищи подсказку в видеосервисе Wink. Не упускай шанс выиграть приз.

Первый правильный ответ оценивается в 4 балла, второй – в 3 балла, третий – в 2 балла. Все остальные участники, верно ответившие до конца дня, получают по 1 баллу.

31 августа мы определим лучших. Трое участников, набравших максимальное количество баллов, станут обладателями промокода на подписку «Премиум», десять участников получат подписку «Максимум» в видеосервисе Wink от «Ростелекома».

Удачи!

С правилами конкурса можно ознакомиться здесь.