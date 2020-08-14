Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 14 августа 2020 года: Нижегородская область вошла в тройку лидеров среди регионов РФ по числу выздоровевших от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 14 августа 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 25 382 человека. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 130 новых случаев заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 242 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 22 197 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 421 человек, ещё трое нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика заражений коронавирусом в Нижегородской области на 14 августа 2020 года. Фото: Яндекс

По данным приведенным на сайте стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки Нижегородская область вошла в тройку лидеров среди регионов РФ по числу выздоровевших от COVID-19.

Напоминаем, что в Указ о режиме повышенной готовности уже внесены очередные изменения, касающиеся возобновления межрегиональных спортивных соревнований в Нижегородской области.

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