Тело отравленной неизвестными веществами 16-летней девушки найдено в подъезде дома в Нижнем Новгороде Фото: Google Карты

Страшную находку обнаружили жители дома на улице Маршала Рокоссовского в спальном районе Нижнего Новгорода, выйдя из квартиры вечером 6 августа. В подъезде у окна они увидели тело молоденькой девушки, почти подростка.

Как выяснили незамедлительно приехавшие на место происшествия сотрудники полиции, погибшей Ане Лисовой (имя и фамилия изменены – прим. авт.) было всего 16 лет. Она являлась студенткой Нижегородского медицинского колледжа. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление какими-то веществами – вероятнее всего, наркотиками. Никаких видимых признаков насильственной смерти замечено не было, рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

- Она была очень хорошей девочкой. Обаятельной, милой, безумно красивой и доброжелательной. Очень любила своих друзей и родителей, была всегда веселой, - отметила в беседе с «Комсомольской правдой» - Нижний Новгород» одна из знакомых погибшей Александра Кузина (имя и фамилия изменены – прим. авт.).

– Не знаю, откуда у нее могли взяться запрещенные вещества, - недоумевает другая подруга погибшей девушки. – Вот курила она, это да...

Впрочем, судя по тому, что Аня состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних – видимо, какие-то конфликты с законом у нее все же были. Кто и как снабдил девушку наркотиками – еще предстоит выяснить следствию.