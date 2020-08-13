«Трогал за попу и предлагал переспать за 6000 рублей»: В Нижнем Новгороде педофил напал на компанию девочек на пляже

Три подружки в возрасте 11-12 лет отдыхали в тот день на пляже на озере Больничном Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

25-летний мужчина напал на компанию девочек, отдыхавших на озере в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Инцидент произошел в конце июля 2020 года, сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Три подружки в возрасте 11-12 лет отдыхали в тот день на пляже на озере Больничном возле Московского шоссе. Около половины шестого к ним начал приставать незнакомый молодой человек.

- Подошел и начал трогать меня за попу, Ире стал футболку задирать, а Лене и вовсе предложил переспать с ним за 6000 рублей, - рассказала потом одна из потерпевших Наташа (все имена изменены – прим. авт.).

Неадекватное поведение мужчины заметила находившаяся рядом местная жительница, которая и вызвала полицию. Молодого человека задержали. Как выяснилось, ранее он уже был судим, но совершенно по другой статье – за организацию незаконной миграции.

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