В Шарангском районе Нижегородской области провели контроль за качественной реализацией ремонта дорог Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Благодаря участию региона в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали 13,5 км участка дороги Арья-Тонкино-Шаранга-граница Республики Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В ходе проверки специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, при участии ГИБДД в Шарангском районе, отметили, что работы, проведенные подрядчиком, соответствуют ГОСТу.

-Эта трасса соединяет Нижегородскую область с Республикой Марий Эл. Но передвигаться по ней раньше было небезопасно. Кромка проезжей части была разрушена, на дороге образовалось много ям и выбоин. Ремонт позволил кардинально изменить ситуацию, теперь и само полотно, и съезды, заездные карманы приведены в нормативное состояние, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках проекта были отремонтированы кромки проезжей части, совершена подсыпка и планировка обочин. Подрядчиком также была проведена работа по снятию старого асфальтобетонного покрытия, укладке нового асфальта и нанесению горизонтальной разметки со светоотражающими элементами.

Реализация проекта по госконтракту составила 95,7 миллионов рублей.

- Национальный проект позволяет создавать автодороги, по которым автомобилисты могут передвигаться безопасно, благодаря ремонту снижается количество дорожно-транспортных происшествий. Так, на хорошей дороге водитель совершает меньше маневров, не заезжает на обочины и не создает помехи другим участникам движения, - отметил старший государственный инспектор безопасности дорожного движения ОГИБДД МВД России по Шарангскому району Анатолий Шурыгин.

Так, в Шарангском районе в 2020 году в рамках национального проекта будет отремонтировано 24 километра дорог.

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