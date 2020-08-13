Межрегиональные спортивные соревнования возобновляются в Нижегородской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Постепенное снятие ограничений в связи с коронавирусом продолжается в Нижегородской области – 12 августа 2020 года губернатор Глеб Никитин внес очередные изменения в Указ о режиме повышенной готовности. В частности, перемены коснутся ситуации со спортивными соревнованиями, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, теперь в Нижегородской области разрешается проводить состязания на открытом воздухе с числом болельщиков до 70 человек. В помещениях также разрешено проводить соревнования, но там уже придется обойтись совсем без зрителей.

- Как только нам удалось достичь компромисса с Роспотребнадзором, было принято это решение. Уже достаточно давно разрешены тренировки для спортсменов, теперь у них будет возможность состязаться друг с другом, - отметил Глеб Никитин.

При этом, однако, вводятся и дополнительные требования безопасности на спортивных мероприятиях. Участникам необходимо иметь справки об отрицательном тесте на коронавирус, причем сделан тест должен быть не ранее чем за два дня до мероприятия.

Кроме того, скорректированы правила для занятий фитнесом – теперь допустимо заниматься из расчета 1 человек на 8 квадратных метров помещения.

Изменения коснулись также свадебных церемоний – теперь в помещении могут отмечать свадьбу до 12 человек, а на открытой площадке – до 20 человек.

Также, согласно изменениям, в регионе возобновляется работа дельфинариев.