Нижегородцы смогут уехать на «Стриже» в Самару и Санкт-Петербург Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Новый скоростной поезд «Стриж» №713/714 сообщением Санкт-Петербург – Самара отправится в первый рейс 21 августа 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Поезд будет следовать через Нижний Новгород – остановка запланирована на станции «Стригино». В Нижегородской области также предусмотрены остановки в Дзержинске и в Арзамасе. Кроме того, поезд будет останавливаться в Москве, Владимире, Коврове, Саранске и Сызрани.

Остановочный пункт Нижний Новгород – Стригино будет открыт между станциями Петряевка и Окская. Добраться до него можно автобусами А-11, А-20 и А-56 до остановки «По требованию» на улице Безводной, а далее пешком вдоль здания по улице Баженова, 8а.

Поезд «Стриж» способен развивать скорость до 200 км/ч, что позволят сократить время поездки по данному маршруту почти вдвое. Так, время в пути от Нижнего Новгорода до Самары составит 10 часов 50 минут, а от Нижнего Новгорода до Санкт-Петербурга – 8 часов 15 минут.