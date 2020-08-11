Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 11 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

За минувшие сутки было зафиксировано еще 119 случаев заражения и четыре летальных исхода
Фото: Артем КИЛЬКИН
По данным на 11 августа, в 30 районах Нижегородской области не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Напомним, за минувшие сутки было зафиксировано еще 119 случаев заражения и четыре летальных исхода. Однако более 80% заболевших пациентов уже здоровы – 21789 человек.
Количество заболевших по районам Нижегородской области по-прежнему превышает число заболевших в самом областном центре – 12827 и 12301 человек соответственно.
По данным пресс-службы областного правительства, наибольшее количество заболевших – в Дзержинске (2151 человек). На втором месте среди районов области – Павловский (1319 подтвержденных диагнозов), на третьем расположился Бор (926 случаев). Также сравнительно высокие показатели остаются в Богородском, Кстовском, Семеновском, Кулебакском и Дивеевском районах.
Только цифры
1. Ардатовский район – 144
2. г.о.г. Арзамас – 264
3. Арзамасский – 102
4. Балахнинский – 308
5. Богородский – 674
6. Большеболдинский – 80
7. Большемурашкинский – 22
8. г.о.г. Бор – 926
9. Бутурлинский – 35
10. Вадский – 25
11. Варнавинский район – 46
12. Вачский – 152
13. Ветлужский – 28
14. Вознесенский – 82
15. Володарский – 411
16. Воротынский – 38
17. Воскресенский – 129
18. Выксунский – 179
19. Гагинский – 78
20. Городецкий – 349
21. Д.Константиновский – 74
22. Дзержинск – 2 151
23. Дивеевский – 426
24. Княгининский - 73
25. Ковернинский – 79
26. Краснобаковский – 38
27. Краснооктябрьский – 211
28. Кстовский – 641
29. Кулебакский – 503
30. Лукояновский – 94
31. Лысковский – 244
32. Навашинский – 253
33. Павловский – 1319
34. Первомайский – 19
35. Перевозский – 34
36. Пильнинский – 186
37. Починковский – 209
38. Семеновский – 530
39. Сергачский – 317
40. Сеченовский – 91
41. Сокольский – 27
42. Сосновский – 255
43. Спасский – 50
44. Тонкинский – 41
45. Тоншаевский – 112
46. Уренский – 70
47. Чкаловский – 49
48. Шарангский – 42
49. Шатковский – 300
50. Шахунский – 274
51. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
52. Н.Новгород – 12 301
ВСЕГО по области: 25 128
В районах Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 2892
Ленинский – 2001
Канавинский – 1720
Сормовский – 1365
Советский – 1285
Московский – 1280
Нижегородский – 1000
Приокский – 758
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