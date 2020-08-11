Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 11 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

За минувшие сутки было зафиксировано еще 119 случаев заражения и четыре летальных исхода Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 11 августа, в 30 районах Нижегородской области не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, за минувшие сутки было зафиксировано еще 119 случаев заражения и четыре летальных исхода. Однако более 80% заболевших пациентов уже здоровы – 21789 человек.

Количество заболевших по районам Нижегородской области по-прежнему превышает число заболевших в самом областном центре – 12827 и 12301 человек соответственно.

По данным пресс-службы областного правительства, наибольшее количество заболевших – в Дзержинске (2151 человек). На втором месте среди районов области – Павловский (1319 подтвержденных диагнозов), на третьем расположился Бор (926 случаев). Также сравнительно высокие показатели остаются в Богородском, Кстовском, Семеновском, Кулебакском и Дивеевском районах.

Только цифры

1. Ардатовский район – 144

2. г.о.г. Арзамас – 264

3. Арзамасский – 102

4. Балахнинский – 308

5. Богородский – 674

6. Большеболдинский – 80

7. Большемурашкинский – 22

8. г.о.г. Бор – 926

9. Бутурлинский – 35

10. Вадский – 25

11. Варнавинский район – 46

12. Вачский – 152

13. Ветлужский – 28

14. Вознесенский – 82

15. Володарский – 411

16. Воротынский – 38

17. Воскресенский – 129

18. Выксунский – 179

19. Гагинский – 78

20. Городецкий – 349

21. Д.Константиновский – 74

22. Дзержинск – 2 151

23. Дивеевский – 426

24. Княгининский - 73

25. Ковернинский – 79

26. Краснобаковский – 38

27. Краснооктябрьский – 211

28. Кстовский – 641

29. Кулебакский – 503

30. Лукояновский – 94

31. Лысковский – 244

32. Навашинский – 253

33. Павловский – 1319

34. Первомайский – 19

35. Перевозский – 34

36. Пильнинский – 186

37. Починковский – 209

38. Семеновский – 530

39. Сергачский – 317

40. Сеченовский – 91

41. Сокольский – 27

42. Сосновский – 255

43. Спасский – 50

44. Тонкинский – 41

45. Тоншаевский – 112

46. Уренский – 70

47. Чкаловский – 49

48. Шарангский – 42

49. Шатковский – 300

50. Шахунский – 274

51. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

52. Н.Новгород – 12 301

ВСЕГО по области: 25 128

В районах Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 2892

Ленинский – 2001

Канавинский – 1720

Сормовский – 1365

Советский – 1285

Московский – 1280

Нижегородский – 1000

Приокский – 758

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