Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 26 августа 2020 года: выявлено 122 новых случая заражения COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По данным на 01:00 26 августа 2020 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 122 новых случая заражения. Согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 26 866 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 147 человек. Отметим, что с начала пандемии COVID-19 побороли 23 910 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 451 человека, за последние сутки ещё двое нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика заражений коронавирусом в Нижегородской области на 26 августа 2020 года Фото: Яндекс

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 26 866 человек, из них 13 172 человека проживают в Нижнем Новгороде, 13 694 – в районах и городских округах Нижегородской области.

По-прежнему, наибольшее количество человек, зараженных COVID-19 в Нижегородской области, находится на территории Дзержинска (2 295), а также Павловского района (1 405).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 3101

Ленинский – 2115

Канавинский – 1788

Сормовский – 1447

Советский – 1418

Московский – 1393

Нижегородский – 1067

Приокский – 843

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