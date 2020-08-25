Глеб Никитин: «С 1 сентября все образовательные учреждения будут работать в очном формате» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обучение в образовательных организациях Нижнего Новгорода будет организовано в очной форме, начиная с 1 сентября 2020 года. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Работа детских садов, школ, техникумов и вузов будет проводиться согласно ряду требований.

В учреждениях должны быть приняты меры для избежания скопления обучающихся в помещении, а также меры по минимизации общения учащихся из разных классов (групп) в свободное время. Кроме того, за каждым классом (группой) по возможности должно быть закреплено отдельное помещение, в котором будет проходить учебный процесс. К тому же, в помещениях образовательных организаций должно проводиться регулярное проветривание.

Стоит отметить, что учебный процесс будет проходить с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

При этом не использовать маски во время проведения занятий может преподавательский состав и дети дошкольного, школьного возраста, а также учащиеся профессиональных образовательных организаций.

Студентам же не использовать маски разрешат только при проведении спортивных учебных занятий, а также занятий творческой направленности.

- Понятно, что нормально вести урок или учиться в маске просто невозможно. В образовательных учреждениях важнее обеспечить минимальное пересечение учащихся из разных групп или классов, - подчеркнул губернатор региона.

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