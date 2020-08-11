Ветерана войны в Нижегородской области оставили без новой дороги за отказ сдавать деньги на асфальт. Фото: "Кстати"

Ветерана Великой Отечественной войны в Нижегородской области Татьяну Аристарховну Царапкину оставили без новой дороги за то, что она не смогла поддержать строительство финансово. Об инциденте в социальных сетях сообщили местные жители.

- В поселке Керженец кладут асфальт. Так как ветеран не сдает деньги на асфальт, ей асфальт не проложили. Демонстративно положили щебенку до половины дома – дом на двоих хозяев – и уехали. А зимой тут и снег не чистят, - рассказал в группе «Кстати... (Новости Нижнего Новгорода)» анонимный пользователь.

Из ряда вон выходящая ситуация вызвала в соцсетях бурю эмоций. Подписчики возмутились и обиделись за пожилую женщину. А одна девушка не выдержала и позвонила в поселковую администрацию.

- Улица и жители участвовали по программе местных инициатив, местные жители скидывались на 5%. Были согласования с детьми ветерана, и они дали письменный отказ. Программа запущена, что-то изменить и дополнить они не имеют права. Но до ее дома щебень положат – обещали и заверили, - написала неравнодушная нижегородка.

Как пояснили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе регионального правительства, проблема действительно заключалась в отказе женщины и ее родственников от участия в программе по ремонту дороги.

- Инициативной группой сельского поселения было определено три участка по ремонту дорог – на улицах Молодежной, Железнодорожной и Рабочей. По каждой улице данной группой был определен объем работ, согласно участия жителей домов в данном проекте. На основании этого была составлена смета ремонта дороги и подана заявка на участие в конкурсном отборе. При обходе инициативной группы от Татьяны Царапкиной, а также от ее родственников был получен отказ от участия в данной программе. Но щебень на дорогу до ее дома все-таки уложен, - рассказали в Беласовском территориальном отделе.