«Очень тоскуем и ждем обратно!»: в семье Натальи Водяновой пропал рыжий кот Фото: СОЦСЕТИ

Младшая сестра всемирно известной супермодели Натальи Водяновой Кристина просит нижегородцев о помощи в поисках убежавшего кота. Об этом девушка сообщила в социальных сетях.

Рыжий красавец по кличке Пряник пропал еще в прошлый понедельник, 3 августа 2020 года. По словам Кристины Кусакиной, он выпал с балкона дома на улице Краснодонцев в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

- К чужим людям он не подходит просто так, поэтому будем рады любой информации, - написала Кристина. – Если вы что-то о нем знаете, пишите мне или звоните моей маме. По Прянику дома очень тоскует его братик...

Напомним, на днях Наталья Водянова едва не «усыновила» искалеченного слепого пса из приюта, которому дворовая ребятня выжгла глаза зажигалкой. Однако на семейном совете все же было принято решение не брать на себя такую ответственность. Зато супермодель призвала фанатов найти Гомеру – так зовут собаку – добрые руки, так что, будем надеяться, уже в ближайшее время бедолага переедет в свой новый дом.

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