«ЛУКОЙЛ» обновил двор школы №5 в Кстове

Обновленный школьный двор со свежим асфальтовым покрытием получила школа № 5 города Кстово перед началом учебного года. Проведение ремонтных работ стало возможным благодаря поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Качество выполненных работ лично проверил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень. Он отметил, что Компания «ЛУКОЙЛ» всегда стремится поддерживать проекты, направленные на решение социальных проблем, и это является одним из приоритетных направлений ее благотворительной деятельности.

-Я выражаю благодарность Генеральному директору ООО «ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез» Андрею Юрьевичу Богданову, его заместителю, депутату Законодательного Собрания Нижегородской области Антону Александровичу Гребеню за это подарок, который мы получили, в виде благотворительной помощи на благоустройство входной части нашей школы, – сказал директор школы №5 города Кстово Геннадий Косов. – Теперь ученики и их родители смогут проходить в здание школы по обновленному ровному покрытию, не перепрыгивая через ямы и лужи.