Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 11 августа 2020 года: 86% нижегородцев, заболевших COVID-19, уже здоровы Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 11 августа 2020 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 25 009 человек, из них 12 248 человек проживают в Нижнем Новгороде, 12 761 – в районах и городских округах Нижегородской области.

Статистика заражений коронавирусом в Нижегородской области на 11 августа 2020 года Фото: Яндекс

За последние сутки был выявлено 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 394 человека. Количество смертей увеличилось до 410 — за последние сутки умерло ещё двое.

Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 21 602 жителя Нижегородской области.

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