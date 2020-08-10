«Лето закончилось?»: Похолодание до +13 градусов ожидает нижегородцев Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Август в этом году выдался не слишком жарким, а середина его и вовсе окажется почти такой же прохладной, как в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные портала погоды Gismeteo.ru.

Начало недели, впрочем, будет вполне теплым – с понедельника по среду дневная температура воздуха будет составлять +20...+21 градус Цельсия. Но если в понедельник, 10 августа 2020 года, еще ожидается ясная погода, то в последующие дни погода будет демонстрировать весь спектр своих возможностей – от солнца до гроз.

А вот с четверга начнется резкое похолодание – столбики термометров опустятся до +16 градусов, а небо весь день будет затянуто тучами, проливающимися дождем. Еще холоднее станет в пятницу, 14 августа – всего +13 градусов днем и +12 градусов ночью. Возможны грозы.

Выходные также будут весьма прохладными – в субботу +14 градусов Цельсия, в воскресенье +17. При этом погода будет пасмурной и довольно ветреной – скорость отдельных порывов будет достигать 12 метров в секунду.

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