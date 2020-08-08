Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 августа 2020 года: Нижегородская область перешла на второй этап снятия ограничений

Нижегородская область переходит на второй этап снятия ограничений по коронавирусу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным на 01.00 8 августа 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 24 654 человека. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 103 новых случая заражения. Таким образом, уровень заболеваемости коронавирусом продолжает снижаться. По количеству новых случаев Нижегородская область опустилась на 13 место среди регионов России. 260 нижегородцев выздоровели за минувшие сутки, двое, к сожалению, скончались. Таким образом, количество смертей превысило 400 случаев и по данным на 8 августа составляет 403 человека, а количество выздоровевших увеличилось до 21198 человек.

Количество ежедневных случаев заражения неуклонно уменьшается. Яндекс

Нижегородская область переходит на второй этап снятия ограничений по коронавирусу. Соответствующий документ подписал губернатор региона Глеб Никитин. Открываются салоны красоты, бани и спа, все магазины, разрешена уличная торговля. С частичными ограничениями также разрешено открыться фитнес-клубам, бассейнам и спортивным секциям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.