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«Красивый парень — девчонки от него были без ума!»: 20-летнего нижегородца застрелили на учениях во Владимирской области

Родственники погибшего Дмитрия Барышева рассказали, зачем он пошел в армию
Юлия ВасилишинаЮлия ВасилишинаЮлияВасилишина
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20-летнего нижегородца застрелили на учениях во Владимирской области.

20-летнего нижегородца застрелили на учениях во Владимирской области.

Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня на всю Нижегородскую область прогремело страшное известие — на прошедших учениях под Владимиром застрелили 20-летнего нижегородца Дмитрия Барышева. Молодой человек находился на контрактной службе.

- Не скажу, что Дима с детства мечтал стать военным, - рассказала в интервью «Комсомолке» сестра погибшего Анна Барышева. - Просто после окончания техникума, где он учился на программиста, решил попробовать себя в военном деле. До конца контракта ему оставалось еще два года.

По словам знакомых, Дима был настоящей душой компании — всегда вежливый, всегда внимательный.

- Он был очень веселым парнем, - вспоминают знакомые. - Красивый, харизматичный парень — девчонки от него были без ума! Если нужна была помощь, к нему всегда можно было обратиться. Настоящий друг!

Как так получилось, что молодого человека застрелили прямо на учениях, родственники даже не могут предположить.

Теперь причины трагедии будет выяснять специальная комиссия.

Теперь причины трагедии будет выяснять специальная комиссия.

Фото: СОЦСЕТИ

- Со мной никто не связывался, - рассказывает Анна Барышева. - Знаю только, что он никогда не жаловался на условиях в части, иначе бы он не остался на контракт.

Между тем, обстоятельства произошедшего сейчас будет выяснять специальная комиссия Западного военного округа.

- 5 августа 2020 года при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области, разряжая оружие, военнослужащий нарушил требования безопасности и случайно выстрелил, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа. - В результате ранение получил военнослужащий контрактной службы. Он был сразу доставлен в больницу, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Однако, несмотря на усилия врачей молодой человек от полученного ранения скончался. Комиссия командования Западного военного округа совместно с правоохранительными органами устанавливает все обстоятельства происшествия.

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