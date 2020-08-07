«Красивый парень — девчонки от него были без ума!»: 20-летнего нижегородца застрелили на учениях во Владимирской области

20-летнего нижегородца застрелили на учениях во Владимирской области. Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня на всю Нижегородскую область прогремело страшное известие — на прошедших учениях под Владимиром застрелили 20-летнего нижегородца Дмитрия Барышева. Молодой человек находился на контрактной службе.

- Не скажу, что Дима с детства мечтал стать военным, - рассказала в интервью «Комсомолке» сестра погибшего Анна Барышева. - Просто после окончания техникума, где он учился на программиста, решил попробовать себя в военном деле. До конца контракта ему оставалось еще два года.

По словам знакомых, Дима был настоящей душой компании — всегда вежливый, всегда внимательный.

- Он был очень веселым парнем, - вспоминают знакомые. - Красивый, харизматичный парень — девчонки от него были без ума! Если нужна была помощь, к нему всегда можно было обратиться. Настоящий друг!

Как так получилось, что молодого человека застрелили прямо на учениях, родственники даже не могут предположить.

Теперь причины трагедии будет выяснять специальная комиссия. Фото: СОЦСЕТИ

- Со мной никто не связывался, - рассказывает Анна Барышева. - Знаю только, что он никогда не жаловался на условиях в части, иначе бы он не остался на контракт.

Между тем, обстоятельства произошедшего сейчас будет выяснять специальная комиссия Западного военного округа.

- 5 августа 2020 года при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области, разряжая оружие, военнослужащий нарушил требования безопасности и случайно выстрелил, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа. - В результате ранение получил военнослужащий контрактной службы. Он был сразу доставлен в больницу, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Однако, несмотря на усилия врачей молодой человек от полученного ранения скончался. Комиссия командования Западного военного округа совместно с правоохранительными органами устанавливает все обстоятельства происшествия.

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