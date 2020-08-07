«Стоим на остановке по полтора часа»: Пассажиры пригородных маршрутов жалуются на нехватку автобусов

Пассажиры пригородных маршрутов не могут добраться на работу в Нижний из-за нехватки автобусов Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Последние несколько месяцев среди автомобилистов только и разговоров, что о знаменитой ольгинской пробке. Тяжелее всего приходится жителям пригородных населенных пунктов, вынужденных преодолевать ее как минимум дважды в день. Однако теперь к пробке добавилась новая беда.

- Раньше наш автобус № 205 ходил каждые 20-40 минут. Не сказать, чтобы прямо очень часто, но нам хватало, - рассказала жительница села Вязовка Татьяна Павлова. - Когда грянул коронавирус, число рейсов сократилось. Оно и понятно — все-таки все сидели на самоизоляции. Поэтому мы возмущаться не стали — как-никак даже в городе автобусы ходили по воскресному расписанию.

Сейчас на маршруте работает всего два автобуса. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Однако вот уже почти два месяца, как все автобусы в Нижегородской области вернулись к нормальному режиму работы. Кроме пригородных маршрутов № 205 и № 208.

- Мы теперь стоим на остановке по полтора часа, потому что на маршруте осталось всего два автобуса, - ругаются местные жители. - А нам ведь всем на работу надо в Нижний Новгород. Мы уж не говорим про то, что после полуторачасового ожидания приходит ПАЗик, и людей просто, как в бочку набивают. Понятное дело, в таких условиях риск заражения увеличивается.

В самой транспортной компании, обслуживающей данные маршруты, комментировать ситуацию не стали. Однако в региональном министерстве транспорта уже пообещали принять меры.

В автобусах сейчас не протолкнуться. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Из-за пандемии коронавирусной инфекции пассажиропоток на этих маршрутах снизился на 70 %, - рассказали «Комсомолке» в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог. - В настоящее время руководством предприятия принимаются все меры по увеличению количества подвижного состава. Со стороны министерства руководству транспортной компании поручено усилить контроль за соблюдением расписания и качеством обслуживания пассажиров.

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