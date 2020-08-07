«Цистерна неслась на бешеной скорости»: Нижегородцы ищут свидетелей страшной аварии на Арзамасской трассе

Нижегородцы ищут свидетелей страшной аварии на Арзамасской трассе. Фото: СОЦСЕТИ

- У нас для вас очень плохая новость. Вашу маму сбила машина, - 14 июля раздался в трубке незнакомый голос. В этот момент 35-летней Юлии Дьяченко казалось, что на нее обрушился весь мир.

Как вскоре выяснилось, трагедия произошла в половине восьмого утра 14 июля на 30-м километре автодороги Нижний Новгород — Саранск. Эта трасса славится огромным транспортным потоком, дикой скоростью и опасными пешеходными переходами.

57-летняя Нина Юнисова старалась при любой возможности приехать к себе на дачу и всегда была вынуждена проходить через этот опасный переход. Фото: СОЦСЕТИ

В тот день 57-летняя Нина Юнисова, мама Юлии, с утра пораньше приехала на свой дачный участок. Выйдя из автобуса, она направилась к переходу. Сказать, что это опасный переход — это ничего не сказать. Несмотря на гигантский транспортный поток, здесь нет ни светофора, ни камер.

- Она успела перейти половину дороги, как раз до отбойника, - рассказала «Комсомолке» Юлия Дьяченко. - И тут ее сбил бензовоз. Цистерна неслась на бешеной скорости. Даже на фотографиях видно, какие вмятины остались на автомобиле.

С момента аварии прошло больше трех недель. Однако отыскать свидетелей трагедии так и не удалось. После допроса водителя бензовоза отпустили в Пензу, откуда он родом. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Местные жители опасаются, что этот переход может унести еще немало жизней. Фото: СОЦСЕТИ

- Нам сказали, что в отношении него возбуждено уголовное дело, - рассказывает Юлия. - Однако без свидетельских показаний доказать его вину будет трудно. Понятно, что маму уже не вернешь! Но я бы хотела, чтобы он получил заслуженное наказание — ведь он должен был притормозить перед пешеходным переходом, сбавить скорость. Однако он этого не сделал.

Если вы были свидетелем этого происшествия и видели, как именно произошла трагедия, просим написать в нашу группу вконтакте. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

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