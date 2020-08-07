Сотрудники магазина «Хиринские продукты» удостоены почетных грамот мэра Арзамаса Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сотрудники арзамасского магазина «Хиринские продукты» удостоены почетных грамот мэра города. Награды получили старший продавец Елена Кислякова, продавец гастронома Мария Ульянова и оператор-бухгалтер Елена Миронова. Согласно тексту грамот, их добросовестный труд, высокий уровень профессионализма и качества обслуживания являются примером для коллег и показателем высоких стандартов работы компании.

Грамоты ко Дню торговли – это дань уважения и благодарности от администрации Арзамаса коллективу, который даже в период самоизоляции активно работал и помогал в реализации городских социальных программ. Именно они организовали безопасную бесплатную доставку товаров на дом, именно им доверили комплектацию продуктовых наборов для социально незащищенных жителей.

Благодаря профессиональной и слаженной работе «Хиринским продуктам» удалось не допустить дефицита товаров, который весной наблюдался в некоторых других торговых точках города. И вот теперь коллектив получил заслуженное признание, и не только от мэра Александра Щелокова. Главной наградой для сотрудниц стала благодарность покупателей.

Магазин «Хиринские продукты» в Арзамасе открылся два года назад – 5 июня 2018 года. Он поддерживает местных производителей, обеспечивает покупателей натуральными и вкусными продуктами без консервантов, а в этом году стал частью социальной инфраструктуры города: с начала пандемии магазин бесплатно доставляет заказы пожилым арзамасцам. И это по-прежнему единственный магазин в городе, осуществляющий социальную доставку.

На сегодняшний день ассортимент «Хиринских продуктов» – это свыше 4500 товарных позиций. Сделать заказ можно по телефону.

У «Социум-Поселений» есть и собственный интернет-магазин spfood.ru. Сервис доставки сейчас очень востребован, так что интернет-продажи ежедневно растут.