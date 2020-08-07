Директор по производству АПЗ Алексей Телегин: «С нашей скоростью жизни ошибаться недопустимо» Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Газете Арзамасского приборостроительного завода «Новатор» исполняется 60 лет! Ее можно назвать летописцем заводской жизни, хранителем интересных личных историй. 30 июня 2003 года на первой полосе рассказывалось о молодом специалисте – наладчике КИПиА цеха №79 Алексее Телегине. Теперь же он – директор по производству АО «АПЗ». Алексей Телегин рассказал, что изменилось в его жизни за эти 17 лет.

– Алексей Александрович, как складывался ваш трудовой путь на приборостроительном?

– Фраза «карьерная лестница» – это буквально про меня. Профессионально я рос поступательно, ступень за ступенью. Ключевым моментом стало мое назначение начальником цеха №65. Это перевернуло мою жизнь. Цех непростой – «завод в заводе». А я – молодой, неопытный начальник с тремя сотнями сотрудников. Столкнулся с огромным количеством проблем. Наверное, расчет у руководства был такой: выплывет – пойдет дальше. Видимо, выплыл. Очень благодарен Алексею Викторовичу Рогову и Владимиру Владимировичу Тимофееву за то, что они тогда поддерживали меня, давали понять, в каком направлении двигаться.

– Менялись ли Вы с каждой новой должностью?

– Конечно. С повышением должности растет ответственность и объем информации. Руководитель должен мыслить стратегически, на несколько шагов вперед, понимать, кто и на что способен. От этого зависит точность и эффективность принимаемых решений. В наше время – с такой скоростью жизни – ошибаться недопустимо. Решения принимаю, преследуя всегда одну цель – развитие завода. Могу точно сказать, что с каждым годом я становлюсь все требовательнее – и к себе, и к подчиненным.

– За эти 17 лет наверняка изменилась не только Ваша трудовая, но и личная жизнь?

– В 2003-м я даже еще и женат не был. А теперь у меня большая дружная семья – мои любимые супруга и трое детей (дочь и двое сыновей). Конечно, на заводе я провожу большую часть времени, поэтому спасибо моим домашним за терпение и понимание.

– А что с баскетболом? Вы по-прежнему играющий тренер?

– Да, стараюсь. Сейчас наша команда называется «Газэлектроника». И мы – пятикратные призеры чемпионата области по баскетболу. Всегда провожу параллель: команда начала добиваться успехов тогда, когда я стал профессионально расти на АПЗ. Видимо, опыт руководителя, получаемый мной на предприятии, я переносил в работу тренером. Все в жизни взаимосвязано.

– В 2003 году Вы озвучили свое жизненное кредо так: «Успех достигается только трудом и упорством». Этот принцип для Вас по-прежнему актуален?

– Безусловно. Им я руководствовался и буду руководствоваться всегда.