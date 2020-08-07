Арзамасские приборостроители приняли участие в забеге «Беги, герой!» Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Арзамасские приборостроители приняли участие в благотворительном забеге «Беги, герой!», который состоялся в Нижнем Новгороде 2 августа 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина.

В корпоративную команду АПЗ, которую собрал Молодежный совет предприятия, вошли 20 сотрудников из разных подразделений.

- Многие из нас уже принимали участие в этом мероприятии в прошлом году, так что мы понимали, на что шли, - поделился организатор команды, член Молодежного совета АПЗ Евгений Беляков. – Но и новенькие ребята с радостью соглашались испытать себя. Из предложенных дистанций – 21,1 км, 10 км, 5 км и 1 км – мы выбрали десятикилометровую, и с ней справились все, никто не перешел на шаг.

Забег в этом году состоялся в шестой раз. На старт вышли более 3000 человек разного возраста. Маршруты пролегали по самым живописным местам Нижнего Новгорода – так, например, десятикилометровая дистанция начиналась от стадиона на Стрелке, шла по Канавинскому мосту через Оку, затем по набережной до Чкаловской лестницы и обратно.

В этом году была усовершенствована и система работы электронных чипов на стартовых номерах – сразу после финиша на телефон участника приходило SMS с результатом забега. А в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стартовом городке пришлось обойтись без болельщиков, между бегунами строго соблюдалась социальная дистанция в 1,5 метра, а участники, организаторы и судьи находились в масках. Каждый участник получил на память медаль и футболку.

– Пока ехали в Нижний, шел дождь, настроение было так себе. Но, видимо, специально для нас дождь «выключили». Погода стояла – лучше для бега не придумаешь. К тому же в команде бежать всегда легче. Обязательно поеду на «Беги, герой!» еще. Бег вообще занятие азартное, всегда хочется улучшить свой результат. В этом году я пробежал лучше, чем в прошлом. В 2021-м надеюсь снова побить свой рекорд, - рассказал начальник станций цеха №55 Константин Катурин.

– Мне понравилось очень! Я раньше занимался легкой атлетикой. К забегу готовился. Но неуверенность все равно была. Думал, не пробегу. Понял, что все зависит от обстановки: большое количество бегущих, коллеги рядом, музыка задавали нужный темп и прибавляли сил. Уже жду следующего забега! – признался регулировщик РЭАиП цеха №42 Александр Нончин.

КОНКРЕТНО

Благотворительный грант, сформированный из регистрационных взносов участников полумарафона «Беги, герой!», будет направлен на реализацию спортивного проекта «ЧЕбуриада» для «трудных» подростков и детей из детских домов, и V игры «Мы – победители!» для нижегородских детей, перенесших онкологические и гематологические заболевания.