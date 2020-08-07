«Пририсовал 11 мертвых душ»: Перуанский рентгенолог хотел нажиться на пандемии коронавируса в глухом нижегородском селе

«Пририсовал 11 мертвых душ»: Перуанский рентгенолог хотел нажиться на пандемии коронавируса в в глухом нижегородском селе. Фото: СОЦСЕТИ

Врач-рентгенолог из Перу Марио Дельфонсо (имя героя изменено — прим. Ред.) приехал в Нижегородскую область еще в далеком 1994 году. Тогда страна только открывала свои двери для иностранцев, мечтающих познакомиться с русской экзотикой. Одним из таких молодых романтиков и стал Марио. Здесь он сначала выучил русский язык, потом поступил на лечебный факультет нижегородского мединститута, начал работать в местной больнице. Как это ни странно, но доктор облюбовал для своей карьеры глухое село Сарлей Дальнеконстантиновского района.

Честно говоря, здесь и российских-то врачей отыскать трудно, а уж об иностранных и вовсе не слыхивали. Но Марио так прикипел к своим пациентам, что провел здесь едва ли не всю жизнь. За годы, проведенные на чужбине, он обрусел настолько, что даже научился приписывать мертвые души. Это свое умение доктор продемонстрировал нынешней весной в разгар пандемии коронавируса в Нижегородской области.

- Во время внутреннего расследования в Дальнеконстантиновской ЦРБ выяснилось, что уроженец города Санмартин в Перу предоставил недостоверные сведения о своей работе с больными новой коронавирусной инфекцией, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. - Благодаря этим сведениям, он рассчитывал получить стимулирующие выплаты от государства. В свой список он внес 11 пациентов. Однако в ходе проверки выяснилось, что у семи человек из этого списка коронавирус не подтвердился, а еще с четырьмя пациентами контактировал не врач, а медсестра рентгенологического кабинета. Получается, что он пририсовал 11 мертвых душ!

Чтобы разобраться в причинах этого странного инцидента, была собрана целая комиссия центральной больницы Дальнеконстантиновского района. Туда же пригласили и самого врача. Однако давать какие-либо объяснения он отказался.

- Сейчас все эти материалы направлены в отдел полиции по Дальнеконстантиновскому району, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. - В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении врача.

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