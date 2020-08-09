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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 9 августа 2020 года: Нижегородская область вернулась в десятку регионов с самым большим количеством заболевших за сутки

Нижегородская область вернулась в десятку регионов с самым большим количеством заболевших за сутки Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 9 августа
Елена ЛазареваЕленаЛазарева
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Нижегородская область вернулась в топ-10 регионов с самой высокой заболеваемостью за сутки

Нижегородская область вернулась в топ-10 регионов с самой высокой заболеваемостью за сутки

Фото: Эдуард Абрамов

По данным на 01.00 9 августа 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 24 771 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 117 новых случаев заражения. За сутки с больничных было выписано 292 пациента, полностью излечившихся от коронавируса.

К сожалению, еще трое нижегородцев пополнили списки умерших. Таким образом, количество смертей, вчера превысившее 400 человек, продолжает расти. По данным на 9 августа, в Нижегородской области зафиксировано 405 летальных исходов.

Количество выздоровевших почти достигло 21,5 тысячи человек. Яндекс

Количество выздоровевших почти достигло 21,5 тысячи человек. Яндекс

По количеству заболевших за сутки Нижегородская область вновь вошла в десятку регионов, в которых было зафиксировано наибольшее количество заболевших за сутки. Еще 7 августа регион делил 13 и 14 место с Оренбургской областью, а по данным на 8 августа занял десятое место в общероссийском рейтинге.

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