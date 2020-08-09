Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 9 августа 2020 года: Нижегородская область вернулась в десятку регионов с самым большим количеством заболевших за сутки

Нижегородская область вернулась в топ-10 регионов с самой высокой заболеваемостью за сутки Фото: Эдуард Абрамов

По данным на 01.00 9 августа 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 24 771 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 117 новых случаев заражения. За сутки с больничных было выписано 292 пациента, полностью излечившихся от коронавируса.

К сожалению, еще трое нижегородцев пополнили списки умерших. Таким образом, количество смертей, вчера превысившее 400 человек, продолжает расти. По данным на 9 августа, в Нижегородской области зафиксировано 405 летальных исходов.

Количество выздоровевших почти достигло 21,5 тысячи человек. Яндекс

По количеству заболевших за сутки Нижегородская область вновь вошла в десятку регионов, в которых было зафиксировано наибольшее количество заболевших за сутки. Еще 7 августа регион делил 13 и 14 место с Оренбургской областью, а по данным на 8 августа занял десятое место в общероссийском рейтинге.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.