В Нижегородской области ищут трех пропавших подростков

Волонтеры просят помощи в поисках. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Неделю назад пропал 15-летний Тимофей Гришин. По сообщению происково-спасательного отряда «Волонтер», мальчик ушел с поля в деревне Елдеж Воскресенского района 1 августа около 16 часов. С того момента подростка больше никто не видел.

Тимофей пропал неделю назад. Фото: соцсети

Приметы Тимофея: рост 167 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы темно-русые. Над бровью у подростка имеется шрам, он носит очки. На момент пропажи на мальчике были надеты темная футболка, черные штаны и носки, кроксы черного цвета.

Два дня назад ушел из дома и не вернулся житель Дзержинска Даниил Беседин. Даниилу 14 лет.

Даниил ушел из дома в Дзержинске и не вернулся. Фото: соцсети

А вчера, 7 августа, пропала 17-летняя Катя Кутилина. Это не первое исчезновение девушки, она нуждается в медицинской помощи.

Катерина нуждается в медицинской помощи. Фото: соцсети

Всех, кто что-либо знает о пропавших подростках, просим обратится в полицию по каналу связи 102.

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