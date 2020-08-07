Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 7 августа 2020 года: в 32 муниципалитетах области новые случаи заражения COVID-19 не выявлены Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 01:00 7 августа 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 105 новых случаев заражения «COVID-19». Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 24 551 человека.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 291 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 20 938 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 401 человека. За минувшие сутки не справились с болезнью еще двое нижегородцев.

Статистика заражений коронавирусом в Нижегородской области на 7 августа 2020 года. Фото: Яндекс

Напомним, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 24 551 человек, из них 11 990 человек проживают в Нижнем Новгороде, 12 561 – в районах и городских округах региона.

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