«Золотое трио» из романов о Гарри Поттере появилось в Нижнем Новгороде. Фото: администрация города

В рамках школьного проекта по благоустройству и озеленению во дворе школы № 183 имени Ростислава Алексеева в Сормове создали скульптурную композицию «Хогвартс». Об этом сообщает администрация Сормовского района.

На школьной территории находились засохшие деревья, которые Александр Кудрявцев (бывший ученик школы и выпускник 2019 года) преобразил в фигуры героев Гарри, Рона и Гермионы.

- Ученики в восторге! А мы, в свою очередь, надеемся, что новые обитатели школьного двора будут подавать ребятам пример дружбы, порядочности и преданности,- рассказала директор школы № 183 Ирина Горячкина.

Новую особенность школы отметили не только ученики школы и жители близлежащих домов, но и управление образования администрации Сормовского района Нижнего Новгорода.

- И, главное, именно эти герои близки сейчас детям, ведь история о юном волшебнике - один из самых читаемых романов последнего десятилетия. Благодарим школу № 183 и выпускников за проявленную инициативу, а скульптора - за работу, - отметила начальник управления образования администрации Сормовского района Мария Черникова.

И хотя романы о Гарри Поттере и являются вымышленной фантастической историей, они учат детей дружбе, преодолению трудностей и умению постоять за себя.

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