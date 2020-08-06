«Мужа оставила, а собак не смогла»: Во время пандемии нижегородка четыре месяца ждала рейса из Италии в Россию, чтобы перевезти двух овчарок

Во время пандемии нижегородка четыре месяца ждала рейса из Италии в Россию, чтобы перевезти двух овчарок. Фото: Предоставлено героем публикации

Жительница Нижнего Новгорода Наталья Новожилова с маленькой дочкой еще 15 лет назад покинула страну, чтобы начать новую жизнь в солнечной Италии. Там, поселившись в небольшом городке вблизи Неаполя, она действительно начала жизнь с чистого листа: новая работа, новый дом, новый муж с непривычным именем Массимо.

- Там у нас была небольшая клининговая компания. Мы занимались уборкой домов в итальянских семьях, - рассказала «Комсомолке» Наталья. - Дела шли хорошо, но меня постоянно тянуло в Россию. И вот в этом году мы, наконец, решились вернуться.

Стоит отметить, что в Россию Наталье предстояло вернуться не на пустое место. В Чкаловском районе Нижегородской области у нее живет отец, у которого большой дом и хозяйство.

- Даже Массимо собирался переехать вместе с нами, - рассказывает Наталья. - Мы уже купили билеты, готовились к вылету, как вдруг грянула пандемия коронавируса. Пришлось пережидать эпидемию там.

Ситуация осложнялась тем, что в отличие от других нижегородцев, Наталья не могла рассчитывать на вывозные рейсы. С одной стороны, у нее был муж-итальянец, а с другой — итальянские авиакомпании наотрез отказывались перевозить ее с домашними питомцами. И если оставить мужа в Италии она еще могла, то бросить там двух своих немецких овчарок не хотела ни в какую. Эллин и Дана уже давно стали ей, как дети. В результате пришлось дожидаться рейсов «Аэрофлота».

Свой первый в жизни перелет собаки перенесли отлично. Фото: Предоставлено героем публикации

- Примерно за день до вылета в Москву мне позвонили из правительства Нижегородской области и предложили помочь с транспортировкой моих овчарок, - вспоминает Наталья. - Мне пообещали, что нас встретят в аэропорту и на большой машине, в которой поместятся собаки, довезут прямо до дома.

И действительно — стоило Наталье с дочерью и собаками выйти из самолета, как их уже встретил сотрудник правительства. Он и довез их всех до дома в Чкаловском районе, где они сейчас сидят на карантине.

- Я не знаю, чтобы с нами было, если бы не вмешалось нижегородское правительство, - честно признается Наталья. - По всей вероятности нас с дочерью оставили бы на карантин в Москве. А куда бы дели собак? Даже не представляю!

Теперь Наталья вместе с дочерью дожидаются приезда Массимо в Чкаловском районе. Он сможет приехать в Россию только когда откроется авиасообщение с Италией. В Нижегородской области они намерены заняться фермерским хозяйством. Для этого у них уже все есть: и земельные угодья, и большой дом, и лохматые стражи.

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