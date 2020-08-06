Под Выксой мужчина устроил стрельбу из-за громкой музыки на соседнем участке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под Выксой мужчина расстрелял забор соседа из-за чересчур громкой музыки. Инцидент произошел на улице Советской в селе Мотмос в один из июльских вечеров.

Около шести вечера во дворе одного из домов собралась приятная компания: хозяин дома с семьей и его товарищ с женой и детьми. Они вместе жарили шашлыки, слушали музыку – в общем, всячески наслаждались летним вечером. Однако это не понравилось одному из их соседей. Несмотря на то, что время было еще, что называется, детское – около девяти часов вечера, 36-летний мужчина пришел разбираться с компанией.

- Пришел уже пьяный и заявил, что у нас музыка играет громко, - рассказывал потом один из участников конфликта. – Саша (имя изменено – прим. авт.) испугался, что сейчас начнется драка, и выпроводил его на улицу. Мы продолжили отдыхать, а через пять минут услышали выстрелы.

Как сообщил "Комсомольской правде" - Нижний Новгород" источник в правоохранительных органах, злоумышленник взял травматическое ружье – двустволку, и дважды выстрелил по металлическому забору. Мужчину задержали и отправили в спецпомещение отдела полиции. От каких-либо пояснений он отказался. Кстати, в конфликт с законом он вступает не впервые, но в прошлый раз повод был совсем иным – мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконный вылов рыбы.