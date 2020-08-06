Во время стрельбы по прохожим возле нижегородской школы ранили 66-летнюю женщину с внуками

«Стреляли по прохожим возле школы»: Под Нижним Новгородом выстрелили в 66-летнюю женщину. ФОТО: http://www.sch14bal.ru/

Этим летом стрельба по прохожим из пневматического оружия стала в Нижегородской области обычным делом. Всего пару недель назад мы писали о том, как 16-летняя школьница получила пулю, катаясь на велосипеде в Автозаводском районе. Тогда о случившемся в социальных сетях рассказал дядя потерпевшей.

- На Автозаводе стреляют из воздушки по людям, - рассказал на своей странице нижегородец Алексей Никонов. - Вчера моей племяннице «посчастливилось» это испытать в районе станции «Счастливая». В травмпункте сказали, что это типичное ранение из воздушного пистолета.

На Автозаводе девочку ранили в руку. Фото: СОЦСЕТИ

И вот очередной случай стрельбы по прохожим. На этот раз в небольшом городке Балахна Нижегородской области.

- В Балахне неизвестные стреляют из пневматики по людям, - рассказали 5 августа очевидцы в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - Сегодня около Полудня во дворе среди домов на улицах Терешковой и 40 лет Пионерской организации вблизи начальной школы № 14 стреляли из пневматики. Попали моей 66-летней маме в живот. Хорошо, что не в глаз или в голову. Итог — дырка в платье, кровь, обширрное покраснение и сильный испуг. Причем она больше испугалась за внуков, с которыми шла в тот момент.

Женщина получила ранение в живот. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

По словам пострадавших, они уже обратились с заявлением в полицию. Ранее региональный следственный комитет уже проводил доследственную проверку по аналогичной истории в Автозаводском районе.

- В результате мониторинга СМИ в социальных сетях был выявлен видеосюжет о причинении ранения несовершеннолетней девочке из пневматического оружия на проспекте Октября Автозаводского района, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - ПО данному факту нижегородские следователи начали доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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