2020-08-05T11:08:50+03:00
Происшествия

«Дом сгорел полностью»: В страшном пожаре под Нижним Новгородом погибли двое пенсионеров

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Дом сгорел полностью»: В страшном пожаре под Нижним Новгородом погибли двое пенсионеров.«Дом сгорел полностью»: В страшном пожаре под Нижним Новгородом погибли двое пенсионеров.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Минувшая ночь обернулось трагедией для жителей села Абрамово Арзамасского района — там при пожаре в частном жилом доме погибли двое пенсионеров. Сейчас в причинах трагедии предстоит разбираться следователям.

- Сообщение о пожаре в центр управления в кризисных ситуациях поступило 5 августа,. На место пожара сразу же выехала пожарная бригада, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - Дом сгорел полностью — общая площадь пожара составила 140 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы девять единиц техники и 124 человека.

К сожалению, на пожаре погибли двое пенсионеров. Сейчас по факту их гибели проводится доследственная проверка.

- При осмотре тел погибших следователи не обнаружили видимых телесных повреждений криминального характера, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - Сейчас по этому делу уже назначена судебно-медицинская экспертиза. С целью установления причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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