Нижегородский пенсионер утонул в яме с жидкими отходами

Трактор попал в яму с жидкими отходами. Фото предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по Нижегородской области

Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 73-летнего мужчины. Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по не-осторожности). Павловчанин утонул в яме с жидкими отходами, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным источника, днем 2 августа 2020 года мужчина управлял трактором. На земельном участке у деревни Долгово он провалился в отстойную иловую яму с жидкими отходами. В результате тракторист погиб, захлебнувшись содержимым ямы.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о двух ДТП с погибшими, которые случились в Нижегородской области в субботу, 8 августа.

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