Торжества в честь Дней памяти Серафима Саровского начались в Дивееве

Торжества в честь обретения мощей Серафима Саровского начались 1 августа 2020 года в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Дивееве, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в этом году празднование организовано не с таким размахом, как обычно – пришлось ограничить присутствие гостей и паломников в селе, которое лишь недавно вышло из карантина.

- Дни памяти преподобного Серафима Саровского – всегда особое время для нашего региона. Но в этом году проведение массовых мероприятий в привычном формате оказалось невозможным из-за ситуации с коронавирусом. Были приняты серьезные меры безопасности для того, чтобы защитить здоровье жителей Дивеева и гостей села, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В частности, в этом году решено обойтись без палаточного лагеря в Дивееве. На территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря нанесена социальная разметка и размещены плакаты с требованиями соблюдать меры санитарной безопасности – использовать средства индивидуальной защиты и обрабатывать руки санитайзером. Паломники смогут посмотреть трансляцию богослужений на экранах, установленных на территории обители.

На въездах в село Дивеево организованы посты контроля, где дежурят сотрудники районной администрации, а также представители всех спецслужб и ведомств. Чтобы въехать в село, паломники должны иметь при себе справки об отсутствии коронавируса и подтверждение бронирования в гостиницах или гостевых домах.

Прямую трансляцию Божественной литургии можно будет посмотреть на телеканалах ННТВ, «Время Н», «Союз», «Спас», а также в интернете: на сайтах Нижегородской епархии и Серафимо-Дивеевского монастыря, портале «Серафимова земля» и на страницах правительства Нижегородской области в социальных сетях.