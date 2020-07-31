«Можно стирать без порошка, но мы и пить хотим»: Жители Семенова жалуются на мыльную воду из крана с горячей водой

Очередное отключение горячей воды в городе Семенове Нижегородской области обернулось настоящей пенной вечеринкой. После возобновления водоснабжения, горячая вода пошла с пеной.

- Мыльная горячая вода льётся после отключения в Семенове и пахнет порошком, - написали местные жители в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». – Я, конечно, понимаю, что можно стирать теперь без порошка, но мы еще и пить хотим.

Однако, как оказалось, стиральный порошок тут не при чем. Виной всему скопившийся в трубах осадок.

- В процессе эксплуатации трубопроводов горячего водоснабжения, а также в период плановых ремонтов и аварийных отключений, каких-либо порошков или иных чистящих средств в систему горячего водоснабжения, ни эксплуатирующей организацией, ни ресурсоснабжающей организацией не добавляется, - заверил «Комсомолку» заместитель главы администрации городского округа по строительству и ЖКХ Сергей Бербер. - Вспенивание горячей воды возможно кратковременно при пуске горячего водоснабжения после остановок. Причиной тому является наличие естественного нерастворимого осадка на внутренней поверхности трубопроводов во внутридомовых сетях.

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