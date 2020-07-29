2020-07-29T14:07:41+03:00
Общество

В двух районах Нижнего Новгорода не выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

Также новых случаев COVID-19 не зафиксировано в 23 районах области
Елена ЛАЗАРЕВА
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Общее количество зараженных коронавирусом – почти 23,5 тысячи человекОбщее количество зараженных коронавирусом – почти 23,5 тысячи человекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Новые случаи коронавирусной инфекции не зарегистрированы в 2 районах Нижнего Новгорода – Нижегородском и Приокском. Кроме того, новые случаи заболевания не зафиксированы в 23 районах Нижегородской области.

Общее количество зараженных коронавирусом – почти 23,5 тысячи человек, большинство зафиксированных случаев – по Нижегородской области. В Нижнем Новгороде по данным на 29 июля проживает 11392 заболевших, тогда как в районах – 12097 человек. По количеству заболевших лидирует второй по величине город области, Дзержинск – 2031 случай, 1265 заболевших – в Павловском районе, от 500 до 1000 человек заразились вирусом на Бору, в Кстовском, Богородском, Семеновском районах.

Конкретно

Районы Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом

1. Ардатовский район – 144

2. г.о.г. Арзамас – 235

3. Арзамасский – 86

4. Балахнинский – 282

5. Богородский – 629

6. Большеболдинский – 79

7. Большемурашкинский – 20

8. г.о.г. Бор – 883

9. Бутурлинский – 34

10. Вадский – 25

11. Варнавинский район – 32

12. Вачский – 139

13. Ветлужский – 27

14. Вознесенский – 77

15. Володарский – 375

16. Воротынский – 32

17. Воскресенский – 124

18. Выксунский – 157

19. Гагинский – 71

20. Городецкий – 305

21. Д.Константиновский – 73

22. Дзержинск – 2 031

23. Дивеевский – 424

24. Княгининский - 54

25. Ковернинский – 68

26. Краснобаковский – 34

27. Краснооктябрьский – 211

28. Кстовский – 619

29. Кулебакский – 481

30. Лукояновский – 87

31. Лысковский – 228

32. Навашинский – 253

33. Павловский – 1265

34. Первомайский – 19

35. Перевозский – 34

36. Пильнинский – 185

37. Починковский – 209

38. Семеновский – 527

39. Сергачский – 311

40. Сеченовский – 90

41. Сокольский – 26

42. Сосновский – 250

43. Спасский – 46

44. Тонкинский – 18

45. Тоншаевский – 98

46. Уренский – 53

47. Чкаловский – 45

48. Шарангский – 26

49. Шатковский – 298

50. Шахунский – 235

51. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается

В районах Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 2623

Ленинский – 1855

Канавинский – 1664

Сормовский – 1256

Советский – 1196

Московский – 1156

Нижегородский – 961

Приокский – 681

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ИСТОЧНИК KP.RU

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