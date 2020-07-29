В двух районах Нижнего Новгорода не выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
Новые случаи коронавирусной инфекции не зарегистрированы в 2 районах Нижнего Новгорода – Нижегородском и Приокском. Кроме того, новые случаи заболевания не зафиксированы в 23 районах Нижегородской области.
Общее количество зараженных коронавирусом – почти 23,5 тысячи человек, большинство зафиксированных случаев – по Нижегородской области. В Нижнем Новгороде по данным на 29 июля проживает 11392 заболевших, тогда как в районах – 12097 человек. По количеству заболевших лидирует второй по величине город области, Дзержинск – 2031 случай, 1265 заболевших – в Павловском районе, от 500 до 1000 человек заразились вирусом на Бору, в Кстовском, Богородском, Семеновском районах.
Конкретно
Районы Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом
1. Ардатовский район – 144
2. г.о.г. Арзамас – 235
3. Арзамасский – 86
4. Балахнинский – 282
5. Богородский – 629
6. Большеболдинский – 79
7. Большемурашкинский – 20
8. г.о.г. Бор – 883
9. Бутурлинский – 34
10. Вадский – 25
11. Варнавинский район – 32
12. Вачский – 139
13. Ветлужский – 27
14. Вознесенский – 77
15. Володарский – 375
16. Воротынский – 32
17. Воскресенский – 124
18. Выксунский – 157
19. Гагинский – 71
20. Городецкий – 305
21. Д.Константиновский – 73
22. Дзержинск – 2 031
23. Дивеевский – 424
24. Княгининский - 54
25. Ковернинский – 68
26. Краснобаковский – 34
27. Краснооктябрьский – 211
28. Кстовский – 619
29. Кулебакский – 481
30. Лукояновский – 87
31. Лысковский – 228
32. Навашинский – 253
33. Павловский – 1265
34. Первомайский – 19
35. Перевозский – 34
36. Пильнинский – 185
37. Починковский – 209
38. Семеновский – 527
39. Сергачский – 311
40. Сеченовский – 90
41. Сокольский – 26
42. Сосновский – 250
43. Спасский – 46
44. Тонкинский – 18
45. Тоншаевский – 98
46. Уренский – 53
47. Чкаловский – 45
48. Шарангский – 26
49. Шатковский – 298
50. Шахунский – 235
51. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается
В районах Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 2623
Ленинский – 1855
Канавинский – 1664
Сормовский – 1256
Советский – 1196
Московский – 1156
Нижегородский – 961
Приокский – 681
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»