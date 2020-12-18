Шесть главных новостей Нижнего Новгорода за уходящую неделю. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

До нового года остается меньше двух недель, и Нижний Новгород в последние дни существенно преобразился: улицы и дороги, скверы и парки засияли новогодними огоньками. А чтобы уж совсем настроение у нижегородцев стало предновогодним, в понедельник на линии запустили три новогодних трамвая с иллюминацией.

Кстати, сегодня стало известно, когда и в каком формате в Нижнем Новгороде в этом году пройдет фестиваль «Горьковская елка».

На этой неделе «Комсомолка» рассказывала о пятикласснике из города Бор, который к своим 10 годам прочел более 800 книг. То есть получается, что в день мальчик прочитывает по 300-400 книг. Как он все успевает и как такое возможно, мы выяснили у него и его мамы.

Не самая хорошая новость пришла из Кстова: там закрыли единственный на весь район роддом. Правда, в минздраве пояснили, что это временная мера и связана она с отсутствием врача-реаниматолога.

В среду состоялось заседание Гордумы, на котором депутаты приняли бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год . «Комсомолка» рассказывала, на что потратят деньги.

Конечно, центральным событием уходящей недели стала большая пресс-конференция президента, которая состоялась 17 февраля. В ходе мероприятия медики военного госпиталя в Нижнем Новгороде пожаловались на задержки коронавирусных выплат. Ситуация оперативно прокомментировал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.