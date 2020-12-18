«Били и заставляли попрошайничать»: Безногого десантника из Нижнего Новгорода четыре месяца держали в плену в Ленобласти

42-летний нижегородец четыре с половиной месяца провел в плену у цыган в Ленинградской области. Фото: тг-канал "Нижний №1" Фото: СУ СКР по Ленинградской области

В Ленинградской области полицейские освободили безногого инвалида из Нижнего Новгорода, которого цыгане четыре месяца держали в плену. Они били его, заставляя попрошайничать, а все заработанные деньги отбирали.

42-летний Михаил – бывший десантник из Нижнего Новгорода. В боевом прошлом он подорвался на мине и лишился ног. Как он оказался в Новое Ленинградской области, мужчина не помнит.

«Гражданин рассказал, что в прошлый день ВДВ его напоили в баре и силой вывезли в эту квартиру, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Михаила напоили на День ВДВ и вывезли в Ленинградскую область. Фото: тг-канал "Нижний №1"

Квартира, о которой идет речь, находится в одном из домов в деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области. Инвалида заперли здесь и заставили заниматься попрошайничеством. Он пытался отказаться, но за отказ его жестоко избивали. Мужчину никуда не выпускали, а чтобы он не мог обратиться в полицию, на «точку» его выводили под присмотром. В этом аду он прожил четыре с половиной месяца - с начала августа до середины декабря. Вырваться из плена помог лишь случай.

Квартира, в которой держали инвалида. Фото: СУ СКР по Ленинградской области

«16 декабря мужчину оставили в запертой квартире одного, и он смог через окно попросить о помощи прохожих, после чего сотрудники полиции оперативно прибыли на место и освободили его», - рассказали «КП – Нижний Новгород» в СУ СК России по Ленинградской области.

Во время обыска в квартире, где цыгане держали в плену бывшего десантника, было обнаружено огромное количество пакетов, набитых мелочью – монетами различного номинала.

При обыске в квартире было обнаружено огромное количество пакетов с мелочью. Фото: СУ СКР по Ленинградской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору».

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. Устанавливается круг лиц, причастных к совершенному преступлению», - уточнили в ведомстве.

Санкция статьи подразумевает наказание от 3 до 5 лет тюрьмы.

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