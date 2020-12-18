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Происшествия

«Связали хозяев скотчем и заковали в наручники»: Вооруженные бандиты ограбили элитный коттедж под Нижним Новгородом

Злоумышленники «сорвали куш» в три миллиона рублей, однако потратить эти деньги им помешали полицейские
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Бандиты в масках пробрались в дом, когда все спали.

Бандиты в масках пробрались в дом, когда все спали.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Большой переполох случился посреди ночи в коттеджном поселке, расположенном в деревне Шумилово под Нижним Новгородом. Там 16 декабря в половине третьего ночи в один из домов ворвались грабители в масках и напали на хозяев.

«Все трое были в балаклавах, - с ужасом вспоминает хозяйка дома. – Они угрожали нам обрезом ружья и пистолетом. Мне они связали руки и ноги скотчем, а на мужа надели наручники».

Проживающую с ними пожилую родственницу бандиты заперли в комнате. Постоянно угрожая супругам оружием, они выпытали у них, где спрятаны ценности и деньги. Злоумышленники забрали крупную денежную сумму, шубу и часы – общий ущерб составил 3 млн 410 тысяч рублей.

Налетчики связали хозяйку дома скотчем, а на ее мужа одели наручники.

Налетчики связали хозяйку дома скотчем, а на ее мужа одели наручники.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Вся полиция Богородского района и Нижнего Новгорода была поставлена на уши.

«Несмотря на ночное время, все наружные и оперативные службы полиции занимались поисками нападавших, - рассказали «КП – Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Вскоре их удалось задержать по горячим следам».

Все трое были задержаны.

Все трое были задержаны.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Злоумышленники передвигались на машине марки «Чери Тигго», и сами выдали себя резкими маневрами.

«В селе Доскино мы заметили машину, которая при подъезде к нам резко развернулась и начала быстро удаляться. Мы начали преследование, и когда на улице Луговой машина была остановлена, из нее выбежал гражданин и попытался скрыться в лесополосе», - рассказал подробности задержания старший инспектор ДПС УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Геннадий Алексеев.

Однако убежать никому не удалось, все трое были задержаны. Ими оказались двое нижегородцев 42 и 46 лет, а также 45-летний житель Бора. Все они ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжких преступлений против собственности.

Злоумышленники сами выдали себя резким маневром на дороге при виде полицейских.

Злоумышленники сами выдали себя резким маневром на дороге при виде полицейских.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Судя по всему, злоумышленники тщательно готовились к ограблению. В числе всего прочего при них были наркотики и шприцы.

«В машине задержанных обнаружены балаклавы, обрез гладкоствольного охотничьего ружья и пистолет, похищенное у потерпевших имущество и деньги. В автомобиле также был обнаружен полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом белого цвета, шприцы и иглы со следами инъекций», - рассказали подробности в полиции.

При задержании у подозреваемых было изъято оружие и наркотики.

При задержании у подозреваемых было изъято оружие и наркотики.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Налетчикам грозит до 12 лет лишения свободы.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ

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