«Связали хозяев скотчем и заковали в наручники»: Вооруженные бандиты ограбили элитный коттедж под Нижним Новгородом

Бандиты в масках пробрались в дом, когда все спали. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Большой переполох случился посреди ночи в коттеджном поселке, расположенном в деревне Шумилово под Нижним Новгородом. Там 16 декабря в половине третьего ночи в один из домов ворвались грабители в масках и напали на хозяев.

«Все трое были в балаклавах, - с ужасом вспоминает хозяйка дома. – Они угрожали нам обрезом ружья и пистолетом. Мне они связали руки и ноги скотчем, а на мужа надели наручники».

Проживающую с ними пожилую родственницу бандиты заперли в комнате. Постоянно угрожая супругам оружием, они выпытали у них, где спрятаны ценности и деньги. Злоумышленники забрали крупную денежную сумму, шубу и часы – общий ущерб составил 3 млн 410 тысяч рублей.

Налетчики связали хозяйку дома скотчем, а на ее мужа одели наручники. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Вся полиция Богородского района и Нижнего Новгорода была поставлена на уши.

«Несмотря на ночное время, все наружные и оперативные службы полиции занимались поисками нападавших, - рассказали «КП – Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Вскоре их удалось задержать по горячим следам».

Все трое были задержаны. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Злоумышленники передвигались на машине марки «Чери Тигго», и сами выдали себя резкими маневрами.

«В селе Доскино мы заметили машину, которая при подъезде к нам резко развернулась и начала быстро удаляться. Мы начали преследование, и когда на улице Луговой машина была остановлена, из нее выбежал гражданин и попытался скрыться в лесополосе», - рассказал подробности задержания старший инспектор ДПС УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Геннадий Алексеев.

Однако убежать никому не удалось, все трое были задержаны. Ими оказались двое нижегородцев 42 и 46 лет, а также 45-летний житель Бора. Все они ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжких преступлений против собственности.

Злоумышленники сами выдали себя резким маневром на дороге при виде полицейских. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Судя по всему, злоумышленники тщательно готовились к ограблению. В числе всего прочего при них были наркотики и шприцы.

«В машине задержанных обнаружены балаклавы, обрез гладкоствольного охотничьего ружья и пистолет, похищенное у потерпевших имущество и деньги. В автомобиле также был обнаружен полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом белого цвета, шприцы и иглы со следами инъекций», - рассказали подробности в полиции.

При задержании у подозреваемых было изъято оружие и наркотики. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Налетчикам грозит до 12 лет лишения свободы.