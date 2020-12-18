«Горьковская елка» 2021 в Нижнем Новгороде: как и когда пройдет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новогодний фестиваль «Горьковская елка» 2021 в Нижнем Новгороде стартует 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Специально для этого года была разработана новая концепция фестиваля, предусматривающая безопасный, но в то же время увлекательный формат празднования. «Дорога новогоднего чуда» - так называется программа – рассчитана прежде всего на формат семейной прогулки. Авторы все продумали так, чтобы посетители не задерживались на одном месте и могли соблюдать социальную дистанцию.

Волшебное путешествие начнется на улице Большой Покровской, где расположатся четыре праздничные площадки:

«Волшебный шкаф» – около кинотеатра «Октябрь»,

«Деревня фьёков» – в садике рядом с филологическим факультетом ННГУ им. Н.И. Лобачевского,

«Пряничный домик» – возле кукольного театра,

«Машина Дедушки Мороза» – на месте памятного фрагмента старых трамвайных путей.

На всех четырех локациях будет использована технология дополненной реальности, которая используется в фестивале впервые.

Праздничные площадки на Покровке будут работать с 25 декабря до 10 января.

Завершится «Дорога новогоднего чуда» на площади Минина, где под защитным куполом нижегородцев будут ждать Дед Мороз и Снегурочка. Площадку можно будет посетить с 30 декабря до 10 января с 12 до 22 часов. В новогоднюю ночь доступ кона будет работать в ограниченном режиме, а доступ на горки будет закрыт.

«Еще одно новшество этого года – интерактивные стенды, где аниматоры будут общаться с прохожими в видеоформате в прямом эфире. Это позволит выполнить все требования безопасности и даст возможность детям прикоснуться к сказке с помощью современных технологий», – рассказал Глеб Никитин.

Такие стенды будут установлены в парке им. Пушкина, парке им. 1 Мая, на Сормовском пятаке, в Автозаводском парке, около станции «Микрорайон Бурнаковский», возле ТЦ «Муравей» в Ленинском районе, а также у кинотеатра «Импульс» в Приокском районе.

В новогодние каникулы нижегородские учреждения культуры также подготовили для детей и взрослых театрализованные представления и программы, мастер-классы и выставки, которые пройдут с соблюдением всех необходимых требований Роспотребнадзора.