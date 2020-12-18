«Выпустила погулять, и больше он не пришел»: Нижегородка обвинила зоозащитников в краже ее породистого кота

Хозяйка забила тревогу, когда Тишка не вернулся с очередной прогулки. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Жительница Нижнего Новгорода Анна Власова написала заявление в полицию на зоозащитников, которые якобы украли ее породистого кота. Рыжий кот породы шотландская вислоухая пропал от дома на улице Искры 26 ноября. В то утро Анна, как обычно, перед работой выпустила Тишу погулять – здесь тихий район с малоэтажной старой застройкой, и многие хозяева выпускают своих пушистых питомцев одних.

Тишку Анна подобрали с улицы год назад.

«Откуда-то он пришел к нам, - вспоминает нижегородка. - Мы его специально не привечали, искали хозяев. Он не уходил, залез к нам в гараж и жил там. На мои объявления никто не откликнулся, поэтому взяли к себе, вылечили уши, но кажется, у него осталась болеть лапа, он её иногда поднимает».

Он был добрый и ласковый, вспоминает хозяйка. Фото: паблик "Потеряшки"

Так Тишка и прижился в новой семье. Днем гулял в палисаднике, спал на пеньке под окнами, был весьма упитан, на жизнь не жаловался.

«Добрый, ласковый, он провожал меня на работу через дорогу и встречал, увидев издалека, - как собачка. Прохожие подходили к нему, ласкали, а он жмурился и мурлыкал. Тишиной любви хватало на всех! И вот в четверг утром я пошла на работу, он перебежал со мной дорогу, проводил меня, и больше я его не видела...», - чуть не плача, рассказывает хозяйка.

Весь вечер Анна с мужем искали кота по близлежащим окрестностям, но напрасно. Тогда женщина стала шерстить соцсети в надежде, что кто-то нашел потерявшегося Тишку и разместил объявление о пропаже. Весь следующий день она находила и проверяла все новые и новые группы о потеряшках, но ее кота нигде не было. И вот ночью, пролистывая стену одной из таких групп, Анна увидела фотографии своего пушистого любимца и объявление.

«Ищем добрые ручки для котика-вислоушки. Забрали мальчишку с улицы, ведь в холода ему не выжить. Котик на вид молодой, спокойный, очень худой. Может быть он – потеряшка? Отдадим хозяевам или очень хорошим людям», - говорилось в сообщении, опубликованном днем 27 ноября, то есть на следующий день после исчезновения Тишки.

То самое объявление в интернете, которое разместили зоозащитники. Фото: скрин паблика "Потеряшки"

«Слава Богу, нашелся!» - подумала Анна и тут же начала писать с просьбой связаться с ней, оставила свой телефон. А дальше начинается самое интересное.

По словам Анны, ей сообщили, что ее кота уже кастрировали и пристроили. При этом девушка, написавшая про кота в интернете, утверждает, что помогала лишь информационно и кота этого она в глаза не видела.

Когда Анна подняла бурю на весь интернет, обвиняя зоозащитников в краже ее пушистого любимчика, на связь вышла некая Амина Исаева, которая внесла еще больше неясности в эту историю.

Кот не выглядел худым, как уверяли нашедшие его зоозащитники. Фото: паблик "Потеряшки"

Девушка не отрицала, что кота забрали с улицы, но уверяла, что мурлыку вернули обратно.

«Мы кота придержали, чтобы найти старых или новых хозяев, далее отнесли туда же, где забрали, так как не было возможности держать его дольше. Очень жаль, что он не пришел домой. То, что кота кастрировали и продали – эта информация не имеет никакого подтверждения», - написала зоозащитница.

После этого заявления стало совершенно неясно, сколько человек «приложили руку» к исчезновению Тишки: одни забирали с улицы, другие писали объявления, третьи относили обратно. Также как и неясна судьба рыжего бедолаги: хозяйка кота переживает, что он не смог бы самостоятельно найти дом.

«У кота был очень маленький ареал обитания, - разводит руками Анна. - Ту зону, которая находится перед детсадом, где его якобы выпустили, он не знает, хоть и кажется, что все рядом. Домашнему коту не справиться с этой задачей. Находясь рядом с домом, он не нашел его, тем более был напуган помещением его в чужую квартиру».

Сама Анна называет случившееся «произволом неадекватных зоозащитников». И поскольку хозяйка так и не смогла самостоятельно разобраться в этой странной ситуации и выяснить, что стало с ее котом, она обратилась в полицию.

«По заявлению гражданки проводится проверка в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным кодексом РФ. По ее завершению данному факту будет дана правовая оценка, а также принято процессуальное решение», - сообщили «КП – Нижний Новгород» в ГУ МВД России по Нижегородской области.

О судьбе котика ничего неизвестно вот уже три недели. Фото: паблик "Потеряшки"

Кстати, когда Анна написала о своем несчастье в соцсетях, на нее тут же обрушился шквал критики и «народного гнева» за так называемый самовыгул кота. Мол, держали бы кота дома – и не было бы никаких проблем. Некоторые даже требовали привлечь хозяйку к ответственности за жестокое обращение с животными. Но нашлись и те, кто встал на сторону Анны и считает, что привлечь надо зоозащитниц – за кражу.

«Если хотят помочь, то собирают с улицы бездомных зверей, а они, как правило, худые и грязные. А если люди ловят толстомордого чистого породистого котяру и потом не возвращают хозяевам, когда те нашлись, то это уже о чем-то говорит», - считает Антон Иорин.

«С ума уже эти зоозащитники посходили... Скоро от них защищать всех вокруг будем», - написала Оксана Синцова.

КОМПЕТЕНТНО

Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области:

«С точки зрения законодательства, домашние животные являются имуществом, собственностью хозяина. По сути это вещь, принадлежащая владельцу на каком-либо основании. Это объект гражданских прав, и вопрос лежит в плоскости гражданско-правовых отношений. Во избежание подобных недоразумений хозяевам, у которых животное гуляет на улице, следует одевать на него ошейник».