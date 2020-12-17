Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

«Парень едва остался жив»: Мужчина избил подростка на катке Выксы по «наводке» жены

Разъяренный выксунец устроил разборки после того, как его беременная супруга пожаловалась на поведение ребят
Ирина ШВЫРКАЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Мужчина избил подростка на катке Выксы.

Мужчина избил подростка на катке Выксы.

Фото: принтскрин видео.

Вопиющий случай произошел накануне вечером в Выксе: там на катке в местном парке культуры и отдыха взрослый мужчина избил подростка. Об этом в интернет-паблике «Выкса без купюр» написала посетительница катка, ставшая свидетелем ужасной драки и снявшая все на камеру мобильного.

Суть конфликта заключалась в том, что парень помешал женщине с ребенком, потому что был на льду без коньков. Он в числе еще нескольких таких же подростков в обычных ботинках рассекал по льду по прямой, туда-сюда.

«Детей было всего трое на катке, места очень много, - рассказала выксунка. - И тут одна мама стала возмущаться и прогонять подростков, говоря, что так не положено и что дети их боятся. Одному подростку лет 14 она стала говорить «сейчас позвоню мужу, и тебе .... [конец]». Он ей стал объяснять, что и он ребенок, да и объявления о том, что без коньков нельзя, нет!»

По словам автора видео, возмутившаяся женщина – беременна. Вероятно, переживала, что кто-то из ребят может ее случайно толкнуть.

В итоге вроде бы все успокоилось, и посетители катка продолжили кататься дальше. Но конфликт разгорелся с новой силой, когда на ледовую площадку влетел разъяренный муж той самой дамочки.

«Летит блатной папа и с разбега «мочит» этого подростка, нанося удар за ударом, - пишет очевидица избиения. - Их дочка в шоке, плачет, кричит, сама эта дама тоже, видимо, уже раскаялась, визжит. Судя по звукам ударов, подросток едва остался жив!»

К счастью, находившиеся рядом мужчины прибежали на крики и оттащили буяна от подростка.

«Разве это норма? Разве может женщина, мать, так действовать? Разве так можно?! Ведь это тоже чей-то ребенок, пусть и невоспитанный», - искренне возмущается автор видеоролика.

По ее словам, женщина, спровоцировавшая драку, якобы прикрывалась высоким положением мужа.

«Дама угрожала высокими чинами – видимо, так и есть. «Чины» прилетели свысока, а бедный пацан словил за неадекват высокопоставленного чина», - сетует выксунка.

В полиции заявили, что проведут проверку по вопросу рукоприкладства.

«По данному инциденту заявлений от пострадавших в полицию Выксы не поступало, - сообщили «КП – Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. – По сообщениям, размещенным в соцсетях, будет проведена проверка».

Напомним, этой осенью всю страну потрясло жестокое убийство в Волгограде: там прямо в центральном офисе банка был убит Роман Гребенюк, который нахамил одной из родительниц в школьном чате. Женщина пожаловалась мужу и брату, которые устроили разборки и пробили мужчине голову. От полученной травмы он скончался.

ЧППроисшествия: ЧП

Рекомендуемые