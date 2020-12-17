«Парень едва остался жив»: Мужчина избил подростка на катке Выксы по «наводке» жены

Мужчина избил подростка на катке Выксы. Фото: принтскрин видео.

Вопиющий случай произошел накануне вечером в Выксе: там на катке в местном парке культуры и отдыха взрослый мужчина избил подростка. Об этом в интернет-паблике «Выкса без купюр» написала посетительница катка, ставшая свидетелем ужасной драки и снявшая все на камеру мобильного.

Суть конфликта заключалась в том, что парень помешал женщине с ребенком, потому что был на льду без коньков. Он в числе еще нескольких таких же подростков в обычных ботинках рассекал по льду по прямой, туда-сюда.

«Детей было всего трое на катке, места очень много, - рассказала выксунка. - И тут одна мама стала возмущаться и прогонять подростков, говоря, что так не положено и что дети их боятся. Одному подростку лет 14 она стала говорить «сейчас позвоню мужу, и тебе .... [конец]». Он ей стал объяснять, что и он ребенок, да и объявления о том, что без коньков нельзя, нет!»

По словам автора видео, возмутившаяся женщина – беременна. Вероятно, переживала, что кто-то из ребят может ее случайно толкнуть.

В итоге вроде бы все успокоилось, и посетители катка продолжили кататься дальше. Но конфликт разгорелся с новой силой, когда на ледовую площадку влетел разъяренный муж той самой дамочки.

«Летит блатной папа и с разбега «мочит» этого подростка, нанося удар за ударом, - пишет очевидица избиения. - Их дочка в шоке, плачет, кричит, сама эта дама тоже, видимо, уже раскаялась, визжит. Судя по звукам ударов, подросток едва остался жив!»

К счастью, находившиеся рядом мужчины прибежали на крики и оттащили буяна от подростка.

«Разве это норма? Разве может женщина, мать, так действовать? Разве так можно?! Ведь это тоже чей-то ребенок, пусть и невоспитанный», - искренне возмущается автор видеоролика.

По ее словам, женщина, спровоцировавшая драку, якобы прикрывалась высоким положением мужа.

«Дама угрожала высокими чинами – видимо, так и есть. «Чины» прилетели свысока, а бедный пацан словил за неадекват высокопоставленного чина», - сетует выксунка.

В полиции заявили, что проведут проверку по вопросу рукоприкладства.

«По данному инциденту заявлений от пострадавших в полицию Выксы не поступало, - сообщили «КП – Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. – По сообщениям, размещенным в соцсетях, будет проведена проверка».

Напомним, этой осенью всю страну потрясло жестокое убийство в Волгограде: там прямо в центральном офисе банка был убит Роман Гребенюк, который нахамил одной из родительниц в школьном чате. Женщина пожаловалась мужу и брату, которые устроили разборки и пробили мужчине голову. От полученной травмы он скончался.