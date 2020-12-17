Сроки строительства школы в ЖК «Зенит» пока не определены. ФОТО: ЖК "Зенит"

Нехватка школы в жилом комплексе «Зенит» в Нижнем Новгороде давно уже стала серьезной проблемой для местных жителей. Из-за неоднократного переноса сроков разработки документации нижегородцы и вовсе забеспокоились – не забудут ли про объект и вовсе. Однако в администрации Нижнего Новгорода заверили – школе в «Зените» быть.

- Строительство школы на 1,5 тысячи мест в Советском районе предусмотрено госпрограммой «Создание новых мест в общеобразовательных организациях», рассчитанной на 2016-2025 годы, - рассказали «Комсомолке» в департаменте строительства и капремонта администрации Нижнего Новгорода. – Сроки проектирования и строительства школы можно будет только после формирования границ земельного участка под нее и выделения необходимого финансирования.

По данным администрации, сейчас инвестором ООО «СЗ «Автобан» ведется подготовка проекта планировки и межевания территории.

- Планируемый срок подготовки и утверждения документации по планировке территории – апрель 2021 года, - рассказали в департаменте. – Также прорабатывается вопрос разработки проектно-сметной документации за счет инвестора.