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В Минобороны отчитались о ковидных выплатах медикам нижегородского военного госпиталя

Глеб Никитин провел переговоры с министерством обороны России
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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В Минобороны отчитались о ковидных выплатах медикам нижегородского военного госпиталя.

В Минобороны отчитались о ковидных выплатах медикам нижегородского военного госпиталя.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел консультации с министерством обороны России о перечислении коронавирусных выплат медикам нижегородского военного госпиталя. Напомним, вопрос об этом прозвучал от медиков на Большой пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря.

- В последний раз медики военного госпиталя получали коронавирусные выплаты в сентябре, - пожаловались врачи.

Министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов сразу же сообщил, что данное учреждение находится в ведении министерства обороны России и не подчиняется региональному Минздраву. Чтобы прояснить ситуацию в этом госпитале, Давид Мелик-Гусейнов провел консультации с представителями министерства обороны.

- По информации министерства, вопрос выплат находится на постоянном контроле. За третий квартал все выплаты были произведены, - сообщает правительство Нижегородской области со ссылкой на Минобороны России. - Действительно были единичные технические проблемы с доведением средств за 4-й квартал, - и сейчас они решены. Все средства доведены до учреждения.

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