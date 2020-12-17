Строительство фуникулера в нижегородском кремле начнется весной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К своему 800-летию Нижний Новгород все-таки обзаведется фуникулером в нижегородском кремле. Уже весной там должно начаться возведение комплекса.

- Сейчас на месте воссоздания фуникулера, на склонах кремля, ведутся противоаварийные работы, - рассказали «Комсомолке» в управлении делами правительства Нижегородской области. – На соседних участках склона также ведутся противоаварийные работы – их планируется завершить в марте 2021 года. После инженерного укрепления склона удастся провести строительно-монтажные работы на участке рельсового хода.

По данным управления, реализация данного проекта состоит из трех этапов. Первый из них предполагает противоаварийные работы, которые уже начались в кремле. Вслед за этим планируется закупка оборудования для фуникулера проведение строительно-монтажных работ.

- Чтобы сократить сроки строительства, некоторые этапы будут вестись параллельно, - пояснили в управлении делами правительства Нижегородской области.

Напомним, ранее сообщалось, что фуникулер планируется возвести к июлю 2021 года. Фуникулер от церкви Ионна Предтечи на Скобе до Нижегородского кремля ходил еще в ХIХ веке. В 1926 году надобность в нем отпала, и про него забыли на долгие годы. Вновь к этой идее вернулись лишь несколько лет назад.