ЛУКОЙЛ принял участие в конференции "Поможем Волге".

10 декабря в Торгово-промышленной палате Нижегородской области состоялся круглый стол на тему «Поможем Волге вместе» с участием представителей ПАО «ЛУКОЙЛ», органов власти и общественности. Мероприятие проводилось с учетом всех требований, предъявляемых в сложившейся эпидемиологической ситуации: половина участников присутствовали на конференции в формате онлайн.

В конференции приняли участие представители законодательной и исполнительной власти региона, отечественной науки, бизнеса, а также крупных организаций региона, деятельность которых связана с Волгой, общественных объединений,некоммерческих и экологических организаций и средств массовой информации. От Компании ЛУКОЙЛ -начальник Управления по работе с федеральными органами власти и общественными организациями ПАО «ЛУКОЙЛ», заместитель председателя Комитета по энергетической политике и энергоэффективности Российского Союза промышленников и предпринимателей Юрий Станкевич.

Участники обсудили текущее состояние Волги, основывающееся на исследовании гидроэкологических показателей, как жители региона и представители бизнеса могут помочь очистить реку и улучшить ее состояние, а также современные технологические решения, идеи,направленные на оздоровление Волги и мониторинг ее состояния.

Начальник Управления по работе с федеральными органами власти и общественными организациями ПАО «ЛУКОЙЛ» Юрий Станкевич в своем выступлении рассказал о лучших практиках Компании «ЛУКОЙЛ» по сохранению водных ресурсов в регионах присутствия. В частности, о крупных проектах, реализующихся в рамках благотворительной программы и в рамках Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», где экологическое направление вынесено в отдельную номинацию.

Особое внимание в своем выступлении Юрий Станкевич уделил и экологическим практикам, использующимся на крупном предприятии Компании в регионе ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»). Это уникальная система очистных сооружений сточных вод, поступающих в реку. Существующая схема очистки стоков позволяет добиваться очистки сточных вод от нефтепродуктов до уровня нормативов, предъявляемых к водоемам рыбохозяйственного назначения. Он отметил, что система не просто эксплуатируется, а поддерживается в надлежащем состоянии – на данный момент производится реконструкция очистных сооружений. Это позволит улучшить качество очистки стоков и увеличить производительность очистных сооружений.

- Компания «ЛУКОЙЛ» уделяет большое внимание регионам своего присутствия. В первую очередь это направления, связанные с экологией. Мы стараемся работать таким образом, чтобы наши программы соответствовали глобальным мировым принципам и практикам, – отметил в своем выступлении Начальник Управления по работе с федеральными органами власти и общественными организациями ПАО «ЛУКОЙЛ» Юрий Станкевич.

СПРАВКА

ПАО «ЛУКОЙЛ» вошло в тройку лидеров рейтинга открытости экологической информации нефтегазовых компаний за 2020 год, проводимого Всемирным фондом дикой природы (WWF) и аналитической группой КРЕОН.