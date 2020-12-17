Стало известно, какие дома в Нижнем Новгороде к юбилею закроют фальшфасадами. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Нижнем Новгороде полным ходом идет подготовка к 800-летию города. Причем речь идет не только о благоустройстве скверов и парков, но и о реставрации фасадов в исторической части города. В настоящее время формируются списки этих зданий.

- Представители администрации Нижнего Новгорода вместе с региональным министерством энергетики и ЖКХ провели комиссионные обследования фасадов домов в центре города, - рассказали Комсомолке» в администрации Нижнего Новгорода. – Со своей стороны представители районных администраций также отрабатывают перечень приоритетных объектов, находящихся в местах проведения праздничных торжеств. Пока эти списки находятся в стадии формирования.

К слову, из регионального бюджета уже выделили деньги на ремонт фасадов и крыш многоквартирных домов в Нижнем Новгороде, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Все это сделано в рамках подготовки празднования 800-летия города.

- А вот те дома, которые признаны аварийными и подлежат сносу, но пока не расселены, планируется закрыть фальшфасадами, - пояснили в администрации Нижнего Новгорода. – Их точное количество пока не определено.