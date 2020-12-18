Новые дороги, чистый воздух и современная система безопасности: как нацпроекты меняют жизнь дзержинцев.

В этом году в Дзержинске произошли масштабные изменения. Отремонтировано сразу несколько участков главных дорог города, закончено благоустройство парков и дворов, открыта модельная библиотека и закуплены инструменты для музыкальной школы, приобретено дорогостоящее медицинское оборудование, ликвидированы полигон бытовых отходов и несанкционированные свалки. Всё это стало возможным благодаря участию Дзержинска в национальных проектах. Они позволили реализовать десятки программ, которые влияют на качество жизни каждого жителя городского округа.

Как по маслу

Осенью завершился ремонт южного обхода Дзержинска. Дорожное полотно привели в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Учитывая, что движение на этом участке очень интенсивное, ремонт был крайне необходим. К работам подошли комплексно: свои действия дорожники согласовали с коммунальщиками. Сначала выполнили перекладку магистральных труб, затем восстановили дорожное полотно. Стоимость ремонта составила почти 42 млн рублей.

– В этом году в близлежащих посёлках и на территории Дзержинска проведён капитальный ремонт областных дорог с очень высокой транспортной загрузкой. Южный обход – основная магистраль двух городских районов, и для Дзержинска эти работы были очень востребованы, – отметил Иван Носков.

Все изменения в городе стали возможны благодаря нацпроектам.

Ещё несколько важных дорог отремонтировали в городе. Среди них проспект Ленинского Комсомола – одна из главных дорожных артерий города. Асфальт положили на участке от Красноармейской до улицы Терешковой. Отремонтировали и саму улицу Терешковой, которая используется в качестве одной из объездных из-за загруженности проспекта Циолковского.

Новый асфальт появился на участках по улицам Грибоедова, Пирогова, Маяковского, Пушкинской, по переулку Жуковского. При проведении торгов в рамках дорожной кампании удалось сэкономить 30 миллионов рублей. Благодаря чему проведён ремонт участка проспекта Циолковского, который стоял в планах только на 2022 год.

Всего в этом году в Дзержинске отремонтировали больше 10 километров дорог.

Будем жить красиво

На территории парка «Утиное озеро» появилась резиденция для белок. Для восьми алтайских красавец обустроили специальный вольер. Весной же, когда животные полностью адаптируются, их выпустят в обновлённый парк.

На территории парка «Утиное озеро» появилась резиденция для белок.

Благоустройство зоны отдыха «Утиное озеро» завершилось в этом году. Работа проделана колоссальная. Если в 2019-м продумали планировку территории, сделали пешеходные дорожки и провели освещение, то в этом – установили детские и спортивные площадки, провели очистку водоёмов, обустроили сцену, беседки, сделали арт-объекты. И на этом работы не заканчиваются.

«Мне нравится, что рабочие смогли воплотить в жизнь все задумки жителей по наполнению парка. Общественное пространство получилось комфортным для разных форм семейного отдыха, – поделился глава города Дзержинска Иван Носков. – Безусловно, администрация города продолжит развитие территории и после сдачи объекта. Парк – это живой организм, и с ним нужно работать, постоянно наполнять чем-то новым, современным, учитывать пожелания дзержинцев».

Одновременно завершаются работы на озере Святое. Общий бюджет проекта – 10 млн рублей. В первую очередь в парке обустроили так называемую дорожно-тропиночную сеть – сделали дорожки из брусчатки и настилы из лиственницы. На береговой линии озера обследовали животный и растительный мир, что в дальнейшем поможет развивать территорию, не нарушая экосистему. Ещё один интересный момент – на озере формируют дождевой сад. Он обеспечит экологическое очищение поверхностных вод.

Также в городе благоустроили Торговую площадь и несколько дворов по программе «Формирование комфортной городской среды». Причём дворовые территории приводили в порядок комплексно. Жители сами разрабатывали дизайн-проекты и следили за качеством выполнения работ.

– Дзержинск – один из примеров продуманного благоустройства. Мы видим, что город преображается, становится комфортнее и уютнее. Это и является нашей главной задачей при реализации национального проекта, – отметил губернатор Глеб Никитин.

У вас будет ребёнок

Два детских сада построят в рамках нацпроекта «Демография». Уже направлена заявка на включение города в федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» национального проекта «Демография».

Два детских сада построят в рамках нацпроекта «Демография».

Главная задача – дать возможность женщинам совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями.

Предполагается, что к 100-летию города химиков детский сад на 320 мест построят в микрорайоне Комсомольский. Ещё один детский сад на 180 мест планируют построить в жилом комплексе «Северные ворота».

В городском округе отмечают положительные демографические тенденции. Если в последние два года наблюдалось небольшое количество снижения новорождённых, то в текущем году их количество растёт – за первое полугодие 2020 года родилось на 83 малыша больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как пройти в библиотеку

В Дзержинске создают библиотеки нового поколения. Они получили название модельные. Это настоящие просветительские, информационные и культурно-досуговые центры. Их открытие стало возможным благодаря участию в нацпроекте «Культура».

В библиотеке имени Ю. Гагарина не только провели комплексный капитальный ремонт, но и установили мультимедийное и компьютерное оборудование. Здесь функционируют детская и подростковая зоны, читальный зал, зал для проведения мероприятий, а также комната, где посетители могут погрузиться в мир аудиокниг.

В Дзержинске создают библиотеки нового поколения.

В результате количество постоянных читателей стало расти. Много новых посетителей приняли участие в литературных квестах, поэтических вечерах и встречах с писателями, мастер-классах и пресс-конференциях.

В 2020 году направлена заявка для участия в национальном проекте «Культура» – на конкурс модельных библиотек выдвинута библиотека имени Толстого. На данный момент готовится её дизайн-проект. В стадии разработки проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта библиотеки имени Симонова.

Кроме этого нацпроект «Культура» позволил приобрести на 5 млн рублей музыкальные инструменты для детской музыкальной школы имени А. Н. Скрябина. На эти средства закупили два рояля, два пианино, балалайки, скрипки, аккордеон, интерактивное и

световое оборудование, интерактивную доску, ноутбук и многое другое.

– Это настоящий прорыв, потому что наши школы давно не помнили такого масштабного обновления, – отметили педагоги школы.

Класс Next

В Дзержинске ведётся строительство крупнейшей в регионе общеобразовательной школы № 2 на улице Будённого, работы планируют завершить в 2021 году. Предполагается, что это будет одна из современных школ в Нижегородской области.

В Дзержинске ведётся строительство крупнейшей в регионе общеобразовательной школы.

– Современная школа позволит нам перейти на совершенно другой уровень образования и культуры, повысить интерес детей к учёбе. Здесь будет представлен полный комплекс обязательных и дополнительных образовательных программ: бассейн, открытый стадион для разных видов спорта и многое другое. Школа должна стать местом притяжения для молодёжи, чтобы дети с удовольствием и интересом шли на занятия, – рассказал глава города Иван Носков.

Оснащают новым современным оборудованием и другие образовательные учреждения. Так, по проекту «Цифровая образовательная среда» в несколько школ и лицей поставлено современное компьютерное оборудование. Кабинеты оформлены в соответствии с брендбуком, созданы условия для объединения ученических и учительских компьютеров в локальные сети с высокоскоростным выходом в интернет. Установлена цифровая платформа «Маркетплейс» с возможностью аккумулировать в виртуальном пространстве школы все образовательные платформы и ресурсы.

Кроме того, в 2019 году Дзержинск стал первой в России площадкой по проведению VR-ОБЖ в новом формате, с применением технологий виртуальной реальности. Главная задача заключается в обучении школьников пожарной, антитеррористической безопасности, безопасности дорожного движения с использованием современных тренажёров виртуальной реальности и новых форм интерактивного взаимодействия. Если в 2019 году в проекте участвовало пять школ, то в 2020 году – девять. В сентябре этого года на базе школы № 30 создан ресурсный центр по распространению педагогического опыта в данном направлении.

Рассматривается возможность организации обучения VR по другим предметам – биологии, химии, физике.

Здоровый взгляд

Более чем в 10 больницах и поликлиниках городского округа выполнен капитальный ремонт. На работы затрачено почти 36 млн рублей.

Более чем в 10 больницах и поликлиниках городского округа выполнен капитальный ремонт.

Так, в поликлиническом корпусе Дзержинской детской городской больницы № 8 в этом году капитально отремонтировали первый этаж. В порядок привели центральную входную группу, обустроили колясочную, создали открытую регистратуру, отремонтировали кабинеты специалистов, помещения для проведения ультразвуковых исследований. Учитывая, что больница функционирует с 1948 года, то необходимость ремонта трудно преувеличить.

Сейчас завершается текущий ремонт первого этажа поликлиники № 1 городской больницы № 1, идёт капитальный ремонт здания амбулатории в посёлке Горбатовка. Масштабные работы ведутся в нижегородском областном клиническом онкологическом диспансере (стационар № 3). Кроме проведения ремонтных работ в клинику поставляют современное оборудование, в том числе компьютерный томограф, маммограф, аппарат МРТ.

Код безопасности

За безопасностью жителей Дзержинска теперь следит интеллектуальная система видеонаблюдения. Дзержинск стал одним из трёх пилотных городов – участников проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» в области. Система видеонаблюдения включает «умные» домофоны и видеокамеры в подъездах, а также камеры на улицах города.

Устройства системы распознают и запоминают лица входящих в дом. Когда гость нажимает кнопку домофона на входе в подъезд, хозяин квартиры получает сообщение на телефон и видит лицо посетителя. Открыть дверь можно, нажав кнопку на смартфоне. Кроме того, домофоны в квартирах могут оповещать жильцов о чрезвычайных происшествиях, плановых работах в ЖКХ, коммунальных авариях.

– В планах у администрации установить подобное оборудование более чем на 800 жилых домах. Уверен, это будет полезно не только им, но и нашим коллегам из правоохранительных органов в части пресечения правонарушений как внутри подъезда, так и на придомовой территории, – рассказал первый заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев.

Кроме того, планируется организовать видеонаблюдение за почти 130 общественными пространствами и 800 дворами.

С вещами на экспорт

В этом году удалось полностью ликвидировать полигон твёрдых бытовых отходов «Игумново» и шламонакопитель «Белое море». Теперь эти объекты, печально знаменитые на весь регион, абсолютно безопасны: они закрыты защитными экранами и больше не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

Игумновский полигон – один из крупнейших в Европе, долгое время досаждал жителям Нижнего Новгорода и Дзержинска. Постоянные возгорания отравляли воздух. Из-за нарушения технологий захоронения отходов загрязняющие вещества систематически попадали в водные объекты и подземные воды. Теперь там, где когда-то лежали тонны мусора, зелёная лужайка. Рекультивация полностью завершена.

На месте, где был шламонакопитель «Белое море», уже поселились зайцы, птицы и были даже замечены косули. Это, пожалуй, лучшее подтверждение тому, что теперь с экологией здесь всё в порядке.

Экологическая безопасность остаётся одним из приоритетных направлений развития городского округа.

Экологическая безопасность остаётся одним из приоритетных направлений развития городского округа. Кроме ликвидации полигонов, несанкционированных свалок в Дзержинске уделяют большое внимание устранению ранее причинённого экологического вреда и недопущению дальнейшего загрязнения.

Передвижная экологическая лаборатория ежегодно отбирает более 700 проб воздуха, воды и почвы. А на четырёх стационарных постах наблюдения несколько раз в сутки берутся пробы атмосферного воздуха по семи показателям.

Жители города совместно с администрацией и представителями бизнеса занимаются озеленением, высаживая деревья. В ближайшее время планируется восстановить основной функционал дзержинского дендропарка. По мнению главы города, это позволит обеспечить городской округ собственным посадочным материалом. В дендрарии сохранилась демонстрационная часть – редкие и необычные породы деревьев, которые высажены много лет назад, есть научная составляющая – выведение новых пород, которые хорошо приживаются в наших климатических условиях.

Особая экономическая зона «Кулибин», которая создана на территории городского округа в мае 2020 года, способствует реализации задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным в рамках национальных проектов. В первую очередь это касается производства импортозамещающих и экспортно ориентированных товаров, повышения производительности труда.

Недавно три инвестора получили поддержку на заседании первого экспертного совета особой экономической зоны. Определено, что резидентами станут компании «РТ – Композитные газовые баллоны», «Хома Адгезив» и «Пластматика».

На территории городского округа создана особая экономическая зона "Кулибин".

Размещение данных химических производств позволит создать порядка 500 новых рабочих мест, а также вывести на рынок импортозамещающие и экспортно ориентированные продукты, не имеющие аналогов в России. Это является одним из основных

приоритетов не только нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», но и Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса. Общий объём инвестиций в проекты составляет порядка 2 млрд рублей. Все новые резиденты приступят к реализации своих проектов до конца текущего года.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Иван Носков, мэр Дзержинска

Иван Носков, мэр Дзержинска:

В Дзержинске впервые за много лет проводится капитальный ремонт многоквартирных домов, которые признаны объектами культурного наследия. В этом году ремонтируются 13 объектов, на них работают подрядчики, имеющие лицензию Министерства культуры РФ. Особое внимание уделяем фасадам и аркам, примыкающим к домам. В надлежащий вид приведён практически весь проспект Дзержинского – центральная часть города.

КСТАТИ

По итогам 2019 года Дзержинску поставили самые высокие оценки за поддержку бизнеса.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Глава города Дзержинска Иван Носков представил отчет о выполнении национальных проектов. По итогам 2020 года Дзержинск принял участие в таких нацпроектах, как «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), «Жилье и городская среда», «Культура» и «Образование», а также в национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации». Размер средств, привлеченных в город в рамках национальных проектов, по итогам 2020 года составил 369,1 миллиона рублей, из которых только 15,9 миллиона составили собственные средства городского бюджета. По состоянию на 1 декабря 2020 года нацпроекты были исполнены на 97%. Депутаты Думы города Дзержинска единогласно признали надлежащим исполнение нацпроектов.

- С помощью участия в национальных проектах нам удалось привлечь в город более 300 миллионов рублей, которые позволили реализовать ряд важных для всех дзержинцев проектов, - отметил глава города Иван Носков. - Это и дороги, и расселение аварийных домов, и благоустройство общественных территорий, и приобретение книг и музыкальных инструментов в рамках национального проекта «Культура». Я убежден, что Дзержинск должен продолжать свою работу по участию в любых региональных и федеральных целевых программах, национальных проектах, и администрация со своей стороны ведет большую работу по вхождению в проекты. Надеюсь, что в следующем году получится вернуться в нацпроект «Демография» по строительству детских садов, а также продолжить работу по благоустройству общественных территорий и дворов, ремонту дорог.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» бюджетные ассигнования составили более 152 миллионов рублей. Средства были потрачены на ремонт восьми участков дорог, установку нового освещения и замену электросетей уличного освещения на проспекте Циолковского (от Желнинского кольца до дома №100 по проспекту Циолковского), а также на установку дополнительных пешеходных светофоров и ограждение пешеходных тротуаров от дорожного полотна.

По состоянию на 1 декабря 2020 года нацпроекты были исполнены на 97%.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Дзержинске проведено комплексное благоустройство дворовых территорий, территорий общего пользования (парк «Утиное озеро», Торговая площадь, Центральный парк культуры и отдыха, дворовые территории).

Бюджетные ассигнования в рамках национального проекта «Культура» составили более 5 миллионов рублей, которые были направлены на покупку музыкальных инструментов, учебных материалов и оборудования для МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им. А. Н. Скрябина». Музыкальное оборудование в таких объемах в школе было обновлено впервые.

Автор: Оксана Снегирева